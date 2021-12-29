Goleiro do Flamengo comenta 'jogo com os pés' característico de Paulo Sousa, técnico próximo do clube

O Flamengo vive a expectativa de anunciar Paulo Sousa como técnico para a próxima temporada e, entre as características já conhecidas do comandante português, está a importância dada a construção do jogo desde o goleiro. Gabriel Batista, atual terceira opção do time, mas que tem qualidade com a bola nos pés, falou sobre a possibilidade de ganhar pontos com o treinador, apesar de reforçar que ainda não sabe quem dirigirá o Flamengo em 2022. - A motivação não vem somente disso. Não é apenas trabalhar com os pés, sei que tenho que melhorar outras coisas. Vou trabalhar para evoluir para que o professor que chegar eu possa mostrar meu trabalho e estar preparado. Não sei se será o Paulo ou outro treinador - avaliou Gabriel Batista, de 23 anos.
Após terminar 2021 de maneira frustrante, com os vices da Libertadores, para o Palmeiras, e do Brasileirão, para o Atlético-MG, Gabriel Batista reforça que o Flamengo entra em 2022 para buscar os títulos que não vieram na temporada mais recente. A cobrança, segundo o próprio goleiro, será pelos troféus.
- Expectativa no clube é sempre muito alta. Trabalhamos sempre para alcançar os objetivos, conquistar os títulos. Sabemos que o nosso grupo é muito forte e temos capacidade para brigar por todos títulos - finalizou Gabriel Batista.Gabriel Batista foi o único jogador do atual elenco do Flamengo presente no Jogo das Estrelas, partida beneficente organizada pelo ídolo Zico, que teve a 17ª edição realizada nesta terça-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. Craques do passado, como Careca e Mauro Galvão, jogadores em atividade, como Gustavo Scarpa e Rafael, e ídolos do Fla, como Adriano e Petkovic, estiveram presentes.