Goleiro do Coritiba falha, Azuriz vence o jogo e ainda sonha com classificação

Pelo Campeonato Paranaense, no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, em jogo válido pela penúltima rodada, o Azuriz venceu o Coritiba pelo placar de 1 a 0 e manteve viva suas chances esperanças para entrar na zona de classificação para o mata-mata. O gol da vitória saiu na primeira etapa. Em falta cobrada por Guarapuava, o goleiro Marcão, do Coritiba, tomou um frangaço. Com a vitória, a Gralha está na 9ª posição e com 11 pontos, dois a menos do 8º colocado. Já o Coxa permanece com 18 pontos e no 3º lugar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa última rodada, o Azuriz enfrenta o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Já o Coritiba recebe o Maringá, no Couto Pereira, na capital Curitiba. Ambas as partidas serão realizadas no dia 06 de março, às 16h00.

O jogoPRIMEIRO TEMPOAZURIZ ASSUSTA, CORITIBA RESPONDEA partida na cidade de Pato Branco começou bem movimentada. O Azuriz foi quem tomou a iniciativa do jogo e assustou primeiro em chute de Wenderson. A bola passou tirando tinta da trave. O Coritiba não deixou barato e em seguida respondeu em chute de fora da área de Val, a bola passou raspando a trave do goleiro Jota.

AZURIZ TENTA, MAS CORITIBA É MAIS PERIGOSOA partida continua disputada e com os dois times buscando o gol. Mas o Coxa foi quem criou a oportunidade que levou mais perigo. Aos 20 minutos, Robinho cruzou na área, a bola sobrou para Clayton que desviou. No reflexo, Jota conseguiu defender espetacularmente e salvar o time da Gralha.

GOLEIRO DO CORTIBA TOMA UM FRANGAÇO E AZURIZ ABRE O PLACARTudo indicava que o jogo iria para o intervalo sem ninguém balançar as redes, mas o que não se esperava era a falha do goleiro do Coxa. Em falta ensaiada da intermediária, Guarapuava bateu forte e rasteiro, o goleiro Marcão, do Coritiba, foi abaixar para efetuar a defesa e acabou tomando um frangaço: 1 a 0 para o Azuriz.

SEGUNDO TEMPOCORITIBA BUSCA O EMPATE, AZURIZ QUASE AMPLIAO Coritiba voltou para a etapa complementar com “sangue nos olhos” em busca do empate. Aos 7 minutos, Thonny Anderson teve a chance, mas acabou sendo travado pela defesa do Azuriz. Mas a Gralha respondeu aos 15. Fabrício Oya finalizou, Marcão defendeu, só que deu rebote. José Hugo chegou finalizando, mas Luciano Castán conseguiu travar o chute.

COXA VAI PARA O TUDO OU NADA NO FIM DO JOGO, MAS NÃO CONSEGUE O EMPATEO jogo se manteve equilibrado em boa parte do segundo tempo. No fim do jogo, o Coritiba acelerou a partida e foi para o tudo ou nada na reta final. Apesar de ter criado oportunidades, o Coxa não conseguiu superar defesa do Azuriz, que segurou a vantagem e garantiu os três pontos e manteve viva a esperança de classificação para o mata-mata do Campeonato Paranaense.