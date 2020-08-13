Goleiro do Bragantino dispara contra árbitro por gol de empate do Bota

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O goleiro Cleiton saiu na ira com a arbitragem de Andre Luiz de Freitas Castro. No lance de empate do Botafogo, o camisa 1 reclama que foi atingido por Matheus Babi, antes do jogador colocar a bola para dentro.Na opinião do arqueiro, o árbitro não tem critério na hora de decidir os lances e isso prejudica o andamento da partida.

‘Foi um lance perigoso. Durante o jogo ele dá. Não adianta dar a falta ao longo do jogo também. Se acontecesse no meio do campo, sei que ele daria e seria capaz de expulsar o cara. Mas o juiz não tem critério. Faz parte’, disparou.