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Goleiro do Bragantino dispara contra árbitro por gol de empate do Bota

Na visão de Cleiton, Andre Luiz de Freitas Castro não tem critério na hora de apitar...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 00:17

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 00:17

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O goleiro Cleiton saiu na ira com a arbitragem de Andre Luiz de Freitas Castro. No lance de empate do Botafogo, o camisa 1 reclama que foi atingido por Matheus Babi, antes do jogador colocar a bola para dentro.Na opinião do arqueiro, o árbitro não tem critério na hora de decidir os lances e isso prejudica o andamento da partida.
‘Foi um lance perigoso. Durante o jogo ele dá. Não adianta dar a falta ao longo do jogo também. Se acontecesse no meio do campo, sei que ele daria e seria capaz de expulsar o cara. Mas o juiz não tem critério. Faz parte’, disparou.
Reclamações a parte, o Bragantino volta a campo no fim de semana, quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova.

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