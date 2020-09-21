Goleiro de 16 anos assina primeiro contrato e afirma: 'Quero fazer história pelo Bahia'

Crédito: Arquivo Pessoal

Na última semana, o Bahia garantiu uma de suas principais promessas pensando no futuro do clube. Gabriel, de apenas 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional e pode ser um dos goleiros mais novos a defender o Esquadrão no elenco principal. Com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, chama atenção por seu reflexo e porte físico.

O jovem goleiro afirma que sente que seu trabalho está sendo reconhecido e revelou a felicidade em continuar no clube que deu as primeiras oportunidades à ele. Além disso, também espera retribuir o carinho dando alegria à torcida em campo.

- A sensação é de que meu trabalho está sendo bem executado e reconhecido, que todo esforço está valendo a pena. Estou extremamente feliz assinando meu primeiro contrato profissional com o clube que me abraçou, me acolheu e que me dá novas oportunidades todos os dias. Só tenho que agradecer a essa instituição e dizer pra nação tricolor que vou dar meu máximo pra dar alegria ao clube e à torcida - comentou.

Gabriel treinou com o elenco principal após o retorno do futebol brasileiro e desceu para o Sub-17 para reforçar a equipe nas competições. Ele destaca a importância do período com os profissionais e quer fazer história com a camisa do Bahia.