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Goleiro de 16 anos assina primeiro contrato e afirma: 'Quero fazer história pelo Bahia'

Gabriel é uma das grandes promessas do clube e estava treinando com o elenco principal do técnico Mano Menezes 
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Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 17:06
Crédito: Arquivo Pessoal
Na última semana, o Bahia garantiu uma de suas principais promessas pensando no futuro do clube. Gabriel, de apenas 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional e pode ser um dos goleiros mais novos a defender o Esquadrão no elenco principal. Com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, chama atenção por seu reflexo e porte físico.
O jovem goleiro afirma que sente que seu trabalho está sendo reconhecido e revelou a felicidade em continuar no clube que deu as primeiras oportunidades à ele. Além disso, também espera retribuir o carinho dando alegria à torcida em campo.
- A sensação é de que meu trabalho está sendo bem executado e reconhecido, que todo esforço está valendo a pena. Estou extremamente feliz assinando meu primeiro contrato profissional com o clube que me abraçou, me acolheu e que me dá novas oportunidades todos os dias. Só tenho que agradecer a essa instituição e dizer pra nação tricolor que vou dar meu máximo pra dar alegria ao clube e à torcida - comentou.
Gabriel treinou com o elenco principal após o retorno do futebol brasileiro e desceu para o Sub-17 para reforçar a equipe nas competições. Ele destaca a importância do período com os profissionais e quer fazer história com a camisa do Bahia.
- O período que fiquei com o elenco principal foi muito bom pro meu desenvolvimento, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Acho que tudo ocorre no momento certo e no tempo de Deus. Será uma marca muito importante pra mim, porque é um sonho poder jogar no profissional. Se surgir a oportunidade, estarei preparei e darei o meu melhor. Quero fazer história pelo Bahia e ter um futuro brilhante com essa camisa - concluiu.

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