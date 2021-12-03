Goleiro Daniel só deve retornar ao Inter na próxima temporada

Titular em grande parte da temporada 2021, o goleiro Daniel tem tudo para desfalcar o Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Após uma fissura na costela, o arqueiro encontra dificuldades para voltar ao ritmo de jogo ideal e sente incômodo na região.

Cauteloso, a ideia do departamento médico é preservar Daniel e só liberar o jogador para janeiro do ano que vem.

Enquanto Daniel não volta, o experiente Marcelo Lomba aproveita a oportunidade para ficar em ação e mostrar o seu valor para os dirigentes.

Último Jogo

A última partida disputada por Daniel na temporada ocorreu no dia 13 de outubro, quando o Inter bateu o América-MG por 3 a 1, no Beira-Rio.