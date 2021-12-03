Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Goleiro Daniel só deve retornar ao Inter na próxima temporada

Devido a uma lesão na costela, o arqueiro desfalca o time desde outubro e só deve jogar em janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:47

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:47

Titular em grande parte da temporada 2021, o goleiro Daniel tem tudo para desfalcar o Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após uma fissura na costela, o arqueiro encontra dificuldades para voltar ao ritmo de jogo ideal e sente incômodo na região.
Cauteloso, a ideia do departamento médico é preservar Daniel e só liberar o jogador para janeiro do ano que vem.
Enquanto Daniel não volta, o experiente Marcelo Lomba aproveita a oportunidade para ficar em ação e mostrar o seu valor para os dirigentes.
Último Jogo
A última partida disputada por Daniel na temporada ocorreu no dia 13 de outubro, quando o Inter bateu o América-MG por 3 a 1, no Beira-Rio.
Crédito: DanielassumiuatitularidadenoInter(RicardoDuarte/Inter/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados