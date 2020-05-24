Goleiro da Seleção sub-15 e outros dois jovens do Sport acertam com o Flamengo

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Três jogadores da equipe sub-15 do Sport estão a caminho do Flamengo. São eles: o goleiro Kawê, o meia Fernando e o atacante Riquelmy. E foi o presidente do Sport, Milton Bivar, que externou o acordo entre os clubes rubro-negros e explicou como se deu a negociação.

- Não recebemos nada. É um negócio feito diferente. De certa forma, é uma tática de investimento nosso. Esses garotos podem despontar e o Sport numa futura negociação tem um bom percentual em cima desses meninos - disse Bivar, em entrevista ao Diário de Pernambuco, completando:

- Estamos fazendo o negócio apostando que eles venham a despontar para que a gente ganhe o dinheiro. O Flamengo tem vendido jogadores por mais de R$ 100 milhões. Vai que um deles seja um desses, a gente vai receber R$ 40 milhões. Numa pior hipótese, se vender por R$ 20 milhões, nós teríamos R$ 8 milhões. Coisa que se a gente ficasse com 100% (dos direitos econômicos) não conseguiríamos - emendou.

A negociação ainda prevê que, se o trio atingir a meta de 300 minutos pelo time profissional do Flamengo, o Sport embolsará, automaticamente, R$ 500 mil por cada um dos atletas, além de permanecer com 40% do trio e ter a opção da devolução.

RENÊ COMO GANCHO

A transferência ocorre dias depois de o Sport ter notificado extrajudicialmente o Flamengo, questionando o pagamento de R$ 5,6 milhões por Renê, lateral-esquerdo que deixou o Leão em 2017 rumo ao Ninho do Urubu.

Este imbróglio pode ter motivado a negociação com os jovens atletas. Do trio, segundo a publicação pernambucana, Kawê era quem mais atuava com destaque, inclusive com convocações para a Seleção Brasileira da categoria - a última ocorreu no fim de fevereiro deste ano, para um período de observação e treinamentos na Granja Comary, cancelados por conta da pandemia do novo coronavírus.

GOLEIRO SE MOSTRA EMOCIONADO

Por falar em Kawê, o promissor goleiro utilizou a sua conta no Instagram para contar a sua trajetória, em tom emocionado, e agradecer pela nova etapa:

- Quando eu era pequeno pensava em um dia poder jogar em um clube grande, sonhava com a seleção brasileira, sonhava com tudo isso que hoje estou tendo o privilégio de viver. Hoje posso dizer a todos os meninos de interior, de qualquer lugar, que não desista do seu sonho, não importa de onde você seja, não importa se tem dinheiro ou não. A única coisa é nunca desistir!

Eu sair de uma cidadezinha pequena do interior de Pernambuco chamado venturosa, já falaram muito que eu nunca iria jogar na seleção Brasileira, pois eu era de interior. E muitos deles me falavam isso, e hoje... Hoje, olha só, eles estão me vendo fazendo tudo aquilo que eles disseram que eu não iria conseguir, hoje estou vivendo um momento da minha vida inexplicável, não tenho palavras para descrever tudo isso que vem acontecendo em minha vida profissional.