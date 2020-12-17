Goleiro da seleção do mundo pelo segundo ano consecutivo, Alisson celebra prêmio: 'Muito honrado'

Crédito: STU FORSTER / POOL / AFP

Único brasileiro a entrar para a seleção dos melhores jogadores do mundo em 2019/20, Alisson não escondeu a felicidade pela nomeação. Goleiro do time ideal montado pela FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol) pelo segundo ano seguido, o camisa 1 do Liverpool e da Seleção Brasileira celebrou a conquista após a cerimônia da Fifa, nesta quinta-feira.

+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!- Me sinto muito honrado em receber esse reconhecimento. Estar ao lado de grandes jogadores no melhor XI da Fifa é um privilégio. Sou grato a Deus por isso. Dedico esse reconhecimento a Ele e à minha família, especialmente para a minha esposa, que sempre está ao meu lado e me dá todo o apoio possível para eu exercer a minha profissão da melhor maneira.

Apesar de ser eleito para a seleção da temporada, o brasileiro não conquistou o prêmio individual de melhor goleiro do mundo, ficando atrás de Manuel Neuer. Mesmo assim, Alisson aproveitou para parabenizar o goleiro do Bayern de Munique e da Seleção Alemã pela conquista.

- Também gostaria de parabenizar o Neuer pelo prêmio de melhor goleiro e por tudo que vem fazendo e conquistando no futebol. Ele sempre foi uma inspiração pra mim e poder estar entre os três melhores, no meio de tantos goleiros atuando em alto nível, já é uma grande conquista.

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