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Goleiro da seleção do mundo pelo segundo ano consecutivo, Alisson celebra prêmio: 'Muito honrado'

Goleiro é o único brasileiro no time de melhores do ano, elaborado pela FIFPro...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 18:55

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:55

Crédito: STU FORSTER / POOL / AFP
Único brasileiro a entrar para a seleção dos melhores jogadores do mundo em 2019/20, Alisson não escondeu a felicidade pela nomeação. Goleiro do time ideal montado pela FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol) pelo segundo ano seguido, o camisa 1 do Liverpool e da Seleção Brasileira celebrou a conquista após a cerimônia da Fifa, nesta quinta-feira.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!- Me sinto muito honrado em receber esse reconhecimento. Estar ao lado de grandes jogadores no melhor XI da Fifa é um privilégio. Sou grato a Deus por isso. Dedico esse reconhecimento a Ele e à minha família, especialmente para a minha esposa, que sempre está ao meu lado e me dá todo o apoio possível para eu exercer a minha profissão da melhor maneira.
Apesar de ser eleito para a seleção da temporada, o brasileiro não conquistou o prêmio individual de melhor goleiro do mundo, ficando atrás de Manuel Neuer. Mesmo assim, Alisson aproveitou para parabenizar o goleiro do Bayern de Munique e da Seleção Alemã pela conquista.
- Também gostaria de parabenizar o Neuer pelo prêmio de melhor goleiro e por tudo que vem fazendo e conquistando no futebol. Ele sempre foi uma inspiração pra mim e poder estar entre os três melhores, no meio de tantos goleiros atuando em alto nível, já é uma grande conquista.
+ Confira a tabela do Campeonato InglêsENTENDA A DIFERENÇA DOS PRÊMIOS
A eleição para o melhor goleiro do mudo é feita de acordo com os votos do público, jornalistas, capitães e técnicos das seleções. Já a seleção dos 11 melhores jogadores da temporada é definida somente pelos atletas. Neste ano, participaram da votação 15.878 jogadores e o mais votado foi o belga Kevin de Bruyne, seguido por Alisson e Sergio Ramos.

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