Goleiro da Chapecoense recebe sondagens para sair do clube

Crédito: João Paulo recebeu sondagens para sair da Chapecoense (Márcio Cunha/Chapecoense

O jovem goleiro João Paulo, de apenas 20 anos, recebeu sondagens de dois clubes da Série A e de mais uma outra equipe em Portugal. A informação foi confirmada pelo empresário do atleta, Pedro Henrique Grochot. Questionado pela reportagem, o agente comentou sobre o assunto.

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'O João Paulo é uma das grandes revelações da Série A. Já há várias rodadas ele está entre os líderes na estatística de defesas por jogo no Brasileirão, e isso naturalmente acaba chamando atenção dos clubes que buscam informações relativas a sua situação atual. Há clubes que sinalizaram o interesse e possivelmente possam avançar com a formalização de uma proposta. Mesmo jovem, ainda com idade de sub-20, o João, que é um ativo da Chapecoense, mostrou muita personalidade e segue trabalhando diariamente para evoluir e continuar auxiliando seus colegas na busca pela reação no campeonato', revelou o empresário.

Atualmente, com o fim da 28ª rodada do Brasileirão, João ocupa a segunda colocação no ranking da estatística de melhores médias de defesas por jogo no campeonato, com um total de 3.6, por partida. Atrás apenas do goleiro Maílson, do Sport, com 3.9. João tem 18 jogos na temporada atual e um total de 1586 minutos em campo. 14 desses jogos foram pelo Brasileiro e outros quatro pelo catarinense.