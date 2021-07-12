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futebol

Goleiro da Chapecoense chama a atenção por números no Brasileirão

Boas atuações que asseguraram João Paulo na titularidade absoluta da Chape são suportadas por estatísticas importantes
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Publicado em 12 de Julho de 2021 às 13:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 13:38
Crédito: Jogador de 20 anos de idade estreou nessa temporada como profissional (André Moreira
Mesmo com a campanha no aspecto coletivo da Chapecoense ainda distante do ideal na busca pela manutenção na Série A, o goleiro João Paulo vem impressionando debaixo das traves da neste Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jovem de apenas 20 anos de idade vem fazendo sua primeira temporada como atleta profissional em 2021. Líder na estatística de defesas por jogo na competição, com um número de 4.0 intervenções, João também é o goleiro que mais sofreu chutes a gol no campeonato, 54.
Dessas finalizações, ele defendeu 40, totalizando um aproveitamento de 74,07% sendo que 57,5% das intervenções em questão necessitaram de um rápido tempo de reação.
O jogador estreou no dia 25 de fevereiro na vitória sobre o Concórdia por 2 a 0 pelo Campeonato Catarinense. No estadual foram apenas mais três jogos como titular, somando quatro vitórias e um único gol sofrido. No Brasileirão, o goleiro assumiu a titularidade após a saída de Tiepo, por lesão. Até aqui foram nove jogos na competição nacional, sendo oito como titular.
Recentemente, o atleta teve seu vínculo renovado com a Chape. O contrato atual do jogador vai até dezembro de 2024 e a multa contratual do goleiro é de R$ 12 milhões para o mercado interno e 12 milhões de euros para o mercado externo. Valor esse cotado atualmente em quase R$ 80 milhões.

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