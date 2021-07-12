Goleiro da Chapecoense chama a atenção por números no Brasileirão

Crédito: Jogador de 20 anos de idade estreou nessa temporada como profissional (André Moreira

Mesmo com a campanha no aspecto coletivo da Chapecoense ainda distante do ideal na busca pela manutenção na Série A, o goleiro João Paulo vem impressionando debaixo das traves da neste Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jovem de apenas 20 anos de idade vem fazendo sua primeira temporada como atleta profissional em 2021. Líder na estatística de defesas por jogo na competição, com um número de 4.0 intervenções, João também é o goleiro que mais sofreu chutes a gol no campeonato, 54.

Dessas finalizações, ele defendeu 40, totalizando um aproveitamento de 74,07% sendo que 57,5% das intervenções em questão necessitaram de um rápido tempo de reação.

O jogador estreou no dia 25 de fevereiro na vitória sobre o Concórdia por 2 a 0 pelo Campeonato Catarinense. No estadual foram apenas mais três jogos como titular, somando quatro vitórias e um único gol sofrido. No Brasileirão, o goleiro assumiu a titularidade após a saída de Tiepo, por lesão. Até aqui foram nove jogos na competição nacional, sendo oito como titular.