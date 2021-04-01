Goleiro com mais defesas no Brasileirão de 2020, Luan Polli fecha patrocínio com marca alemã

Destaque do Sport na última edição do Campeonato Brasileiro, o goleiro Luan Polli se tornou uma das referências da torcida rubro-Negra. O jogador assumiu a posição de titular após a lesão de Mailson e não saiu mais do time. E a grande fase continua até mesmo fora das quatro linhas, já que o arqueiro é o mais novo patrocinado da empresa alemã uhlsport, fabricante de luvas e materiais esportivos.
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Os frutos colhidos fora de campo se devem muito ao desempenho recente do jogador. Polli ficou dez jogos sem sofrer gols no último Campeonato Brasileiro, além de terminar a competição como o maior goleiro em número de defesas: foram 126, batendo adversários de peso como Fernando Miguel, do Vasco; Tadeu, do Goiás, e Cássio, do Corinthians.
Com contrato com o Sport até dezembro deste ano, Polli tem despertado interesses de outros clubes da elite brasileira. Contente com a fase atual, Luan Polli analisou a temporada de 2020 e falou sobre a parceria firmada com a uhlsport, além de revelar um antigo sonho de criança.
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'A temporada de 2020 foi muito desafiadora, e terminei em alto nível, sendo um dos destaques entre os 20 goleiros da Série A. Foi resultado de um árduo trabalho, de muita resiliência em meio a todos os desafios que enfrentamos. Estou feliz pelo meu desempenho e, principalmente, por ajudar o Sport a alcançar seus objetivos. Quem é goleiro e conhece tudo que envolve a profissão, sabe que a uhlsport é umas das mais antigas e tradicionais marcas do mercado mundial. Desde pequeno, quando tive o primeiro contato e quis ser goleiro, via os grandes jogadores com as lindas luvas pretas da palma vermelha, isso me marcou muito. O meu sonho era um dia fazer parte da grande família uhlsport, onde estão os melhores. Hoje, realizo um sonho de criança e além da qualidade, a marca pode me dar projeção mundial no mercado' contou Polli.