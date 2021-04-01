Goleiro com mais defesas no Brasileirão de 2020, Luan Polli fecha patrocínio com marca alemã

Crédito: Divulgação/Assessoria Luan Polli

Destaque do Sport na última edição do Campeonato Brasileiro, o goleiro Luan Polli se tornou uma das referências da torcida rubro-Negra. O jogador assumiu a posição de titular após a lesão de Mailson e não saiu mais do time. E a grande fase continua até mesmo fora das quatro linhas, já que o arqueiro é o mais novo patrocinado da empresa alemã uhlsport, fabricante de luvas e materiais esportivos.

+ É mentira? Veja manchetes improváveis no mundo do futebol nesse 1º de abril

Os frutos colhidos fora de campo se devem muito ao desempenho recente do jogador. Polli ficou dez jogos sem sofrer gols no último Campeonato Brasileiro, além de terminar a competição como o maior goleiro em número de defesas: foram 126, batendo adversários de peso como Fernando Miguel, do Vasco; Tadeu, do Goiás, e Cássio, do Corinthians.

Com contrato com o Sport até dezembro deste ano, Polli tem despertado interesses de outros clubes da elite brasileira. Contente com a fase atual, Luan Polli analisou a temporada de 2020 e falou sobre a parceria firmada com a uhlsport, além de revelar um antigo sonho de criança.

+ Posições definidas! Saiba como ficaram os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2021