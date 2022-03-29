Goleiro César, ex-Flamengo, acerta com o Bahia

O Bahia está próximo de acertar a contratação de César, ex-Flamengo. O goleiro está sem clube desde janeiro, quando acertou sua rescisão com o clube carioca. O atleta, de 30 anos, chega para a disputa da Série B com a equipe baiana.
César desembarcou em Salvador nesta terça-feira para realizar exames médicos. Se for aprovado, o goleiro vai assinar contrato com o Bahia e deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias.
O goleiro ficou 12 anos no Flamengo e teve seu grande momento com a camisa rubro-negra em 2017, quando foi bem na disputa da Sul-Americana, pegando pênalti na semifinal da competição.