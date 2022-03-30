Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Goleiro César e zagueiro Didi são anunciados pelo Bahia

Arqueiro ex-Flamengo e defensor ex-Juventude são novas opções para elenco de Guto Ferreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 17:39

Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:39

Nesta quarta-feira (30), o Bahia usou seus canais oficiais para comunicar a chegada de dois novos jogadores ao plantel: o goleiro César e o zagueiro Didi. Enquanto o primeiro assinou até o final de 2023, o segundo tem contrato mais curto, com validade até dezembro deste ano.>Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Aos 30 anos de idade, o goleiro de larga identificação com o Flamengo por sua formação e tempo e clube terá experiência de passar somente pelo quarto clube em toda a carreira, tendo antes sido emprestado pela equipe carioca para Ponte Preta e Ferroviária. Ambos os empréstimos ocorreram em 2016.
A chegada de César aconteceu com a negociação direta entre o Esquadrão e o atleta, já que a relação com o Flamengo foi encerrada mutuamente no início do ano.
Já em relação a Didi, o jogador também de 30 anos de idade possui uma rodagem bem mais diversa após sua formação no Paulista. Além de passagens por várias equipes no Brasil como Palmeiras, Penapolense, CRAC, São Bernardo, Audax e Guaratinguetá, ele chegou a ficar por três temporadas defendendo o Adanaspor-TUR antes de voltar ao país.
Em seu retorno, ele ainda acumulou experiências em Botafogo-SP, Guarani, Juventude e Ferroviária (onde disputou a atual edição da Copa do Brasil, estando inapto a defender o Bahia nesse torneio em 2022) antes de assinar com o Tricolor.
Crédito: Divulgação/Bahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados