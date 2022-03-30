Goleiro César e zagueiro Didi são anunciados pelo Bahia

Nesta quarta-feira (30), o Bahia usou seus canais oficiais para comunicar a chegada de dois novos jogadores ao plantel: o goleiro César e o zagueiro Didi. Enquanto o primeiro assinou até o final de 2023, o segundo tem contrato mais curto, com validade até dezembro deste ano.>Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Aos 30 anos de idade, o goleiro de larga identificação com o Flamengo por sua formação e tempo e clube terá experiência de passar somente pelo quarto clube em toda a carreira, tendo antes sido emprestado pela equipe carioca para Ponte Preta e Ferroviária. Ambos os empréstimos ocorreram em 2016.

A chegada de César aconteceu com a negociação direta entre o Esquadrão e o atleta, já que a relação com o Flamengo foi encerrada mutuamente no início do ano.

Já em relação a Didi, o jogador também de 30 anos de idade possui uma rodagem bem mais diversa após sua formação no Paulista. Além de passagens por várias equipes no Brasil como Palmeiras, Penapolense, CRAC, São Bernardo, Audax e Guaratinguetá, ele chegou a ficar por três temporadas defendendo o Adanaspor-TUR antes de voltar ao país.

Em seu retorno, ele ainda acumulou experiências em Botafogo-SP, Guarani, Juventude e Ferroviária (onde disputou a atual edição da Copa do Brasil, estando inapto a defender o Bahia nesse torneio em 2022) antes de assinar com o Tricolor.