Goleira do Corinthians comemora vantagem na semifinal do Brasileirão Feminino, mas prega cautela

Crédito: Divulgação/Corinthians

A um passo na final do Campeonato Brasileiro Feminino, a goleira do Corinthians, Kemelli, comemorou a vantagem criada no jogo de ida de semifinal da competição. No último domingo (29), as meninas do Timão bateram a Ferroviária, em Araraquara, por 3 a 1.

- Sair de um jogo que foi fora de casa com um resultado daquela importância, com certeza nos deixou com uma alegria imensa, mas sabemos que ainda não atingimos nosso maior objetivo – disse a atleta.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino Ainda assim, a arqueira preza pés no chão para o confronto de volta que acontecerá neste fim de semana, com mando corintiano, na Arena Barueri.

- O jogo decisivo será na nossa casa e sabemos que não podemos relaxar por ter essa e mais a vantagem do placar a nosso favor. Vamos novamente dar o nosso máximo, sempre com o pensamento de que é o último jogo de nossas vidas. Estamos prontas para o que vem à nossa frente! - concluiu Kemelli.