Goleador de 14 anos assina contrato de formação com o Flamengo

Goleador do time sub-14, o atacante Victor Hugo assinou contrato de formação por três anos com o Flamengo. O camisa 9 foi o artilheiro da passagem do Rubro-Negro pela Europa, marcando 16 gols em 14 jogos, ajudando a equipe nas campanhas do título na Ibercup Madrid e do vice-campeonato na Ibercup Cascais.- Estou há dois anos no Flamengo. Ano passado já tinha conquistado a artilharia no Metropolitano e pude conquistar essa em Madrid, fazendo 16 gols e ajudando a equipe a conquistar o título. Foi muito importante disputar esses torneios para ganhar experiência para as principais competições aqui no Brasil - comentou o jogador de 1,78m de altura. > Fla joga sábado! Veja a tabela do Brasileirão