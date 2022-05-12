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futebol

Goleador de 14 anos assina contrato de formação com o Flamengo

Victor Hugo formalizou um vínculo de três anos com o Rubro-Negro: 'prometo dar sempre o meu melhor com o Manto'...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 18:25
Goleador do time sub-14, o atacante Victor Hugo assinou contrato de formação por três anos com o Flamengo. O camisa 9 foi o artilheiro da passagem do Rubro-Negro pela Europa, marcando 16 gols em 14 jogos, ajudando a equipe nas campanhas do título na Ibercup Madrid e do vice-campeonato na Ibercup Cascais.- Estou há dois anos no Flamengo. Ano passado já tinha conquistado a artilharia no Metropolitano e pude conquistar essa em Madrid, fazendo 16 gols e ajudando a equipe a conquistar o título. Foi muito importante disputar esses torneios para ganhar experiência para as principais competições aqui no Brasil - comentou o jogador de 1,78m de altura. > Fla joga sábado! Veja a tabela do Brasileirão
Ao todo, a equipe do Flamengo marcou 68 gols somando as duas competições, números que mostram a participação importante de Victor Hugo, de 14 anos e que marcou 23% desses gols.
- Fico feliz por ter sido importante nesses torneios. Agora agradeço ao meu empresário, a Deus, minha família e toda diretoria do Flamengo por essa renovação de contrato e prometo dar sempre o meu melhor com o Manto.
O jovem promissor vinha recebendo sondagens de clubes de peso da Espanha, como Atlético de Madrid e Valencia, e do Brasil, como o São Paulo.
Crédito: VictorHugoassinoucomoFlamengoumcontratodeformação(Foto:Arquivopessoal

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