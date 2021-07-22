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Goleada Tricolor! Fluminense vence o Figueirense por 4 a 0 no Brasileirão de Aspirantes; Mascarenhas retorna

Em jogo dominado por Xerém, Lucas Barcelos faz hat-trick e Matheus Martins marca gol na cobrança de pênalti...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 17:52
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Em partida dominada pelos Moleques de Xerém, o sub-23 do Fluminense goleou o Figueirense por 4 a 0 nesta quinta, em Laranjeiras. Com três gols de Lucas Barcelos e um de Matheus Martins, o Tricolor conquistou a segunda vitória no Brasileirão de Aspirantes.
A partida marcou também o retorno do lateral-esquerdo Mascarenhas. Ele entrou no fim, no lugar de Jefté, e voltou a jogar depois de dois anos parado. O jovem esteve emprestado ao Vitória de Guimarães, mas retornou antes do fim do empréstimo e vinha treinando com o Sub-23.PRIMEIRO TEMPO
No primeiro lance do jogo, o Figueirense aproveitou a oportunidade. Após recuperar a bola, o visitante finalizou com perigo. Depois do susto inicial, o Fluminense dominou a partida. Quando o relógio apontava 10 minutos, Wallace pegou a sobra do escanteio e finalizou próximo da trave. Aos 15 minutos, Matheus Martins fez boa jogada dentro da área e chutou para o gol, mas o goleiro estava atento e agarrou. Logo depois, Gustavo Apis tentou abrir o placar mas lançou a bola para fora.
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A partida foi esquentando e, em uma jogada ensaiada, Lucas Barcelos fez o primeiro gol da tarde. Matheus Martins cobrou escanteio curto para Jefté, que cruzou para o atacante fazer um gol de cabeça. Aos 20 minutos, Matheus Martins deu o passe para João Neto, que sofreu desvio na hora de tentar o seu.
O jogo foi esfriando aos poucos, mas o Flu ainda controlava a situação. Nos minutos finais, aos 44, Jefté aproveitou o lançamento de Luan Freitas para tabelar com João Neto, que acertou na trave. No rebote, o camisa 17 deu a bola para Lucas Barcelos, que estufou a rede pela segunda vez. SEGUNDO TEMPO
Os Moleques de Xerém retornaram com força total. Aos 3 minutos, Gustavo Apis fez o desarme e foi derrubado na área. Matheus Martins cobrou o pênalti e fez o terceiro gol tricolor. 10 minutos depois, o atacante tentou o segundo, mas a bola passou esbarrando na trave. Na sequência, Wallace fez um lançamento para Lucas Barcelos, que devolveu para o meia finalizar, mas o goleiro defendeu.
No meio do segundo tempo, Wallace lançou para João Neto, fazendo o goleiro se mexer mais uma vez. Aos 25 minutos, Gustavo Apis e Wallace avançam pela direita em boa jogada e passam para Lucas Barcelos marcar o quarto gol do Fluminense. Com o resultado, o Tricolor acumula 7 pontos e se aproxima da classificação para a segunda fase da competição. Na próxima rodada, o Flu encara a Ponte Preta na quinta-feira (29), às 15h, em Laranjeiras.

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