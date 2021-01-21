Goleada para o Internacional é a pior da história do São Paulo no Morumbi

A goleada sofrida por 5 a 1 para o Internacional vai deixar duras marcas na história do São Paulo. Isso porque a derrota é a pior da história do Tricolor no Brasileirão e também na história do Morumbi.
A última vez que o São Paulo tinha sofrido cinco gols no Morumbi havia sido em 2000, quando o Tricolor perdeu por 5 a 2 para o Flamengo, depois de abrir uma vantagem de 2 a 0, segundo o historiador Alexandre Giesbrecht.
Na história do Brasileirão, esta foi a décima segunda vez que o São Paulo sofreu cinco gols ou mais na mesma partida, de acordo com o 'Blog do PVC'. O maior revés sofrido foi um 7 a 2 para a Portuguesa, em 1998.
Das doze goleadas sofridas, somente duas aconteceram no estádio do São Paulo. Em 1969, o Atlético Mineiro goleou por 5 a 2, mas a derrota sofrida para o Internacional por 5 a 1 quebrou o recorde doloroso.