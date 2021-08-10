Goleada no Flamengo faz Inter quebrar seca que durava três meses; entenda

Crédito: Inter voltou a marcar quatro gols na mesma partida (Ricardo Duarte / Internacional

No dia 8 de maio, o Internacional recebeu o Juventude pela semifinal do Campeonato Gaúcho e despachou o rival da competição com uma goleada por 4 a 1, algo que era rotina na gestão de Miguel Ángel Ramírez.

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Apesar do estilo ofensivo, o Inter não conseguiu manter o bom momento com o técnico espanhol e, o time que era conhecido por apresentar um futebol ofensivo, mudou radicalmente o seu estilo.

O Colorado ficou ainda mais retraído com a chegada de Diego Aguirre, que gosta de montar times consistentes na defesa e eficazes no sistema ofensivo.