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futebol

Goleada no Flamengo faz Inter quebrar seca que durava três meses; entenda

Última vez que o Colorado marcou quatro gols na mesma partida foi em cima do Juventude, pelo Gauchão...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 16:50
Crédito: Inter voltou a marcar quatro gols na mesma partida (Ricardo Duarte / Internacional
No dia 8 de maio, o Internacional recebeu o Juventude pela semifinal do Campeonato Gaúcho e despachou o rival da competição com uma goleada por 4 a 1, algo que era rotina na gestão de Miguel Ángel Ramírez.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do estilo ofensivo, o Inter não conseguiu manter o bom momento com o técnico espanhol e, o time que era conhecido por apresentar um futebol ofensivo, mudou radicalmente o seu estilo.
O Colorado ficou ainda mais retraído com a chegada de Diego Aguirre, que gosta de montar times consistentes na defesa e eficazes no sistema ofensivo.
Porém, no último domingo, em atuação praticamente perfeita, o Inter voltou a viver uma noite ofensiva e voltou a marcar quatro gols na mesma partida após três meses.

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