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futebol

Goleada contra o Ceará quebrou marca negativa do Bragantino como mandante

Antes de vencer o Alvinegro, a última vitória do Massa Bruta aconteceu contra o Fluminense, em agosto...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 15:32
Crédito: Rafael Moreira/Fotoarena/Lancepress!
Na noite do último sábado o Bragantino deu um chega pra lá na crise e massacrou o Ceará, que vinha embalado de dois triunfos, um deles diante do badalado Flamengo.Com o resultado de 4 a 2, além de deixar a lanterna do Brasileirão, o Massa Bruta por muito pouco não saiu do Z4. Se o Vasco tivesse segurado o Coritiba no Couto Pereira, o cenário paulista seria ainda melhor.
O triunfo no fim de semana também quebrou uma escrita negativa do Braga, que não vencia dentro do Nabizão desde o dia 19 de agosto. A última vitória ocorreu diante do Fluminense por 2 a 1.
Desde a partida contra o Tricolor carioca, o Bragantino disputou mais dois confrontos. Diante do Coritiba, o clube paulista foi superado por 2 a 1. Mesmo placar do revés contra o Palmeiras.
Outra curiosidade dos últimos dois jogos dentro de casa é que o Bragantino saiu em vantagem, mas levou a virada na etapa final.

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