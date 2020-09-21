Goleada contra o Ceará quebrou marca negativa do Bragantino como mandante

Crédito: Rafael Moreira/Fotoarena/Lancepress!

Na noite do último sábado o Bragantino deu um chega pra lá na crise e massacrou o Ceará, que vinha embalado de dois triunfos, um deles diante do badalado Flamengo.Com o resultado de 4 a 2, além de deixar a lanterna do Brasileirão, o Massa Bruta por muito pouco não saiu do Z4. Se o Vasco tivesse segurado o Coritiba no Couto Pereira, o cenário paulista seria ainda melhor.

O triunfo no fim de semana também quebrou uma escrita negativa do Braga, que não vencia dentro do Nabizão desde o dia 19 de agosto. A última vitória ocorreu diante do Fluminense por 2 a 1.

Desde a partida contra o Tricolor carioca, o Bragantino disputou mais dois confrontos. Diante do Coritiba, o clube paulista foi superado por 2 a 1. Mesmo placar do revés contra o Palmeiras.