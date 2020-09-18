Goleada aumenta 'temperatura' no futebol do Fla; Braz dará entrevista

Crédito: AFP

Para a cúpula de futebol do Flamengo, presente no Equador para os dois jogos da Copa Libertadores, as horas seguintes da goleada sofrida por 5 a 0, na noite de quinta-feira, foram de busca por explicações para o futebol apresentado em Quito e a falta de sintonia entre as ideias de Domènec Torrent e os jogadores.

Já em Guayaquil, o vice-presidente de futebol Marcos Braz é quem virá a público dar explicações à torcida em entrevista neste sábado, às 13h30 (de Brasília). A discussão interna, entre diretoria, comissão técnica e jogadores seguirá visando a evolução do time que enfrenta o Barcelona na terça. O confronto ganhou ares de decisão por conta da derrota histórica em Quito.Ao ser questionado sobre a pressão do cargo e seu futuro no clube, o próprio Domènec Torrent deixou a questão nas mãos da diretoria do Flamengo. O espanhol foi contratado com o respaldo de Marcos Braz, nome forte do Ninho, e que foi à Europa conversar com Dome junto com o diretor Bruno Spindel.