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Goleada abre margem, e Renato Gaúcho avalia possibilidades para montar o Flamengo diante do Grêmio

Rubro-Negro treina no Ninho do Urubu e técnico definirá equipe para a partida contra o Tricolor Gaúcho, pelas quartas de final da Copa do Brasil...
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Publicado em 

14 set 2021 às 10:30

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 10:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A vitória por 4 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre, deixou o Flamengo muito próximo da semifinal da Copa do Brasil. A equipe de Renato Gaúcho buscará confirmar a classificação nesta quarta, no Maracanã, e o técnico avalia a possibilidade de fazer mudanças no time devido à vantagem e a sequência de decisões que terá pela frente. A definição será no treino desta terça, no Ninho.A boa fase vivida pelo time - entre reservas e os considerados titulares - e a vantagem obtida dá ao técnico a tranquilidade de não ter que escalar o time considerado ideal. Além disso, Renato está tendo que lidar com uma série de problemas físicos e lesões no elenco. No domingo, o Flamengo enfrentou o Palmeiras com oito baixas, e, mesmo assim, venceu por 3 a 1 em São Paulo.+ Confira as chaves e as datas dos confrontos da Copa do Brasil!Na atividade desta terça, a comissão técnica avaliará se Kenedy será avaliado pela primeira vez desde que chegou ao clube. O zagueiros Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Renê e o atacante Bruno Henrique são outros atletas tratados como dúvida, assim como Gabigol - que também foi baixa contra o Palmeiras.
Quem deve seguir de fora é o meia Diego e o lateral-esquerdo Filipe Luís. Ambos sofreram lesões durante o período de duas semanas sem jogos, e trabalham para ficar à disposição do Flamengo no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquill (EQU), no dia 22 de setembro.

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