Goleada abre margem, e Renato Gaúcho avalia possibilidades para montar o Flamengo diante do Grêmio

A vitória por 4 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre, deixou o Flamengo muito próximo da semifinal da Copa do Brasil. A equipe de Renato Gaúcho buscará confirmar a classificação nesta quarta, no Maracanã, e o técnico avalia a possibilidade de fazer mudanças no time devido à vantagem e a sequência de decisões que terá pela frente. A definição será no treino desta terça, no Ninho.A boa fase vivida pelo time - entre reservas e os considerados titulares - e a vantagem obtida dá ao técnico a tranquilidade de não ter que escalar o time considerado ideal. Além disso, Renato está tendo que lidar com uma série de problemas físicos e lesões no elenco. No domingo, o Flamengo enfrentou o Palmeiras com oito baixas, e, mesmo assim, venceu por 3 a 1 em São Paulo.+ Confira as chaves e as datas dos confrontos da Copa do Brasil!Na atividade desta terça, a comissão técnica avaliará se Kenedy será avaliado pela primeira vez desde que chegou ao clube. O zagueiros Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Renê e o atacante Bruno Henrique são outros atletas tratados como dúvida, assim como Gabigol - que também foi baixa contra o Palmeiras.