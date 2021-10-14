Golaço de falta de Andreas Pereira impressiona elenco do Flamengo e até de Lukaku e Pogba; veja as reações!

A vitória do Flamengo sobre o Juventude, por 3 a 1 no Maracanã, teve como um dos destaques Andreas Pereira, que comandou o meio de campo e marcou um golaço de falta, quebrando um jejum do clube que já durava 1221 dias. A cobrança perfeita gerou uma série de reações vindas de companheiros de clube, como Arrascaeta, e até de craques internacionais, como Lukaku e Pogba.