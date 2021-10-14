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Golaço de falta de Andreas Pereira impressiona elenco do Flamengo e até de Lukaku e Pogba; veja as reações!

Companheiros do Flamengo e craques internacionais reagiram à publicação de Andreas Pereira, que quebrou um jejum de gols de falta do Rubro-Negro que já durava 1221 dias...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 11:28

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:28

A vitória do Flamengo sobre o Juventude, por 3 a 1 no Maracanã, teve como um dos destaques Andreas Pereira, que comandou o meio de campo e marcou um golaço de falta, quebrando um jejum do clube que já durava 1221 dias. A cobrança perfeita gerou uma série de reações vindas de companheiros de clube, como Arrascaeta, e até de craques internacionais, como Lukaku e Pogba.
- Bom! Muito bom! Mas ainda estou esperando minhas camisas! - respondeu Paul Pogba, estrela do Manchester United, em publicação de Andreas Pereira.
O centroavante bega Romelu Lukaku, que também jogou com Andreas Pereira no United, mas hoje defende o Chelsea, foi mais breve, publicando um palavrão em português seguido por emojis de "carinhas chorando de rir": "*QP!!!"

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