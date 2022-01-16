Gol relâmpago, contra e uma pintura... Mirassol amassa Bahia nas oitavas de final da Copinha

O Mirassol goleou o Bahia na manhã deste domingo (16). No jogo, que abriu as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Leão não tomou conhecimento do adversário e fez 5 a 1 - com quatro gols no primeiro tempo. O time avança para a próxima fase da competição. Aplicativo de resultado do LANCE! está disponível na versão iOSGOL RELÂMPAGO!

O Mirassol não entrou para brincadeira. Depois de uma chegada de Tota, o time conseguiu marcar no primeiro minuto. Após vacilo da zaga do Bahia, Vinícius não alcançou. Cuadrado tentou a interceptação, mas também não conseguiu. Gabriel Tota foi chutou e foi bloqueado. Du Fernandes pegou a sobra e mandou para o fundo das redes.

MAIS UM!

A pressão acabou afetando o Bahia, e o Mirassol ampliou o placar aos 16. camisa 11 mandou para Tota, que puxou para dentro. A defesa acabou vacilando mais uma vez. A bola bateu na ponta do pé de Pedro Borges, que foi afastar e acabou mandando para o fundo das redes.

RESPOSTA!

Tentando reverter o placar, o Tricolor Baiano foi buscar através da bola parada. Em uma das chances, aos 22, o time apareceu com cobrança de escanteio, onde Vinícius cabeceou e mandou uma bola perigosa para o gol do Mirassol. O goleiro, porém, fez a defesa.

NA PRESSÃO!​O Mirassol apareceu com perigo aos 25. O time partiu em velocidade. Moreira bateu, com perigo. No entanto, o goleiro do Bahia fez a defesa. Logo depois, o jogador apareceu novamente. Dessa vez, o camisa 6 mandou na segunda trave da meta de Gabriel.

É DO MIRASSOL!

O Mirassol ampliou aos 37. Tota mandou para Moreira. A jogada foi ainda bloqueada, mas voltou para o camisa 8. O time recriou, se reorganizou e a bola chegou em Wellington. De longe, o camisa 7 recebeu e mandou uma bomba para o fundo das redes do Bahia, anotando o terceiro do Mirassol.

VIROU GOLEADA!​A equipe paulista ampliou a vantagem e tornou o jogo uma goleada. Aos Aos 45, Gabriel Tota mandou uma bola venenosa na segunda trave. Kauan bateu de primeira para o fundo do gol do Bahia.

VOLTA TRUNCADA!

Com o Mirassol em uma boa vantagem, o time diminuiu a pressão e apenas controlava o jogo. Enquanto isso, o Bahia não tinha grandes chances e apenas tentou em bolas paradas.

BOA CHANCE!​Aos 26, o Mirassol teve mais uma boa oportunidade de ampliar o marcador em Bálsamo. Em jogada de perigo, Wesley partiu em velocidade e, quando ia finalizar, Rafael fez o corte.

MAIS UM!

Danilo não tardou e ampliou a vantagem para o Mirassol. Aos 32, o jogador buscou a bola e bateu de primeira para o fundo das redes do Bahia. O goleiro Gabriel não pôde fazer nada.

DIMINUI!

No final do jogo, o Bahia diminuiu o placar. Aos 41, a bola chegou em Everton, que pisou e mandou para o fundo das redes, anotando o seu quarto gol na competição.FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 5 MirassolLocal: Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP)Data: 16/01/2022 - às 11h (de Brasília)Árbitro: Alceu Lopes Júnior (SP)Assistentes: Samuel Augusto Vieira Paião (SP) e Mauricio Helder Luiz Alexandrino (SP)Cartões amarelos: Mineiro (Mirassol); Vinícius (Bahia)Cartões vermelhos: -Gols: Du Fernandes, aos 1'/1ºT (0-1); Pedro Borges, aos 16'/1ºT (GC) (0-2); Wellington, aos 37'/2ºT (0-3); Kauan, aos 45'/1ºT (0-4); Danilo, aos 32'/2ºT (0-5); Everton, aos 41'/2ºT (1-5)

BAHIA (Técnico: Fernando Oliveira)

Gabriel; André, Pedro Borges, Vinícius Amaral e Rafael; Hiago (Luan, aos 33'/2ºT), Cuadrado e Patrick (Redaelli, aos 16'/2ºT); Raí (Aruba, aos 33'/2ºT), William e Everton.

MIRASSOL (Técnico: Mateus Naneti)

Vinícius; Pedro Rinaldi, Guilherme (Fábio, aos 15'/2ºT), Octavio e Frank; Du Fernandes (Matheus Souza, aos 31'/2ºT), Wellington (Diogo, aos 23'/2ºT) e Gabriel Tota (Mineiro, aos 15'/2ºT); Moreira (Luis Fernando, aos 15'/2ºT), Kauan (Wesley, aos 15'/2ºT) e Danilo.