Gol nos acréscimos derruba Sereias no clássico contra o Corinthians

As Sereias da Vila encararam o segundo clássico consecutivo no Brasileirão feminino neste domingo (27), na Vila Belmiro, e perderam para o Corinthians por 2 a 1.Assim como ocorreu no último fim de semana, diante do Palmeiras, o gol que decretou a derrota do Santos aconteceu nos acréscimos, em bobeira da defesa, que Mylena, em posição duvidosa, não perdoou.O primeiro gol da partida foi marcado por Gi Campiolo, de cabeça, no primeiro tempo, enquanto Cristiane, camisa 11 do Santos, uma das melhores atacantes da história do futebol mundial, buscou o empate na etapa final.

O resultado fez as Sereias da Vila estacionarem na tabela, com 3 pontos ganhos em quatro rodadas disputadas. As Sereias acumulam uma vitória, diante do São José, e três derrotas, para Real Brasília, Palmeiras e, agora, Corinthians.

O próximo jogo das Sereias está marcado para o domingo (3), em confronto fora de casa, pela quinta rodada, com o Avaí/Kindermann. A partida tem início marcado para as 15 horas no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC).

O jogo

O Clássico Alvinegro começou com o Santos FC pressionando as adversárias no campo de ataque, em busca do primeiro gol. A boa marcação das duas equipes dificultava o surgimento de grandes chances de gol.

A primeira boa finalização das Sereias da Vila veio de Stabile, após bola recuperada pelo lado esquerdo do ataque. A camisa 3 arriscou finalização da entrada da área mas, desequilibrada pela marcação, não conseguiu colocar muita força e a bola parou nas mãos de Lelê.

Logo em seguida, o Santos continuou pressionando e Ana Carla aproveitou erro na saída de bola da goleira corintiana para recuperar a posse. Ao tentar a finalização, Ana fez a bola passar a poucos centímetros da trave direita, antes de sair pela linha de fundo. Dois minutos depois, o Peixe teve falta para cobrar pela direita e Stabile mandou rasteiro, por baixo da barreira. A finalização, no entanto, parou nas mãos de Lelê.

Com 17 minutos, o Santos teve sua melhor chance de marcar até então. Pela direita, Jane acertou cruzamento com precisão para Cristiane. Na pequena área, a camisa 11 subiu para cabecear com firmeza, mas a bola acabou passando sobre o travessão.

Mesmo com a pressão santista, foi o Corinthians que abriu o placar aos 25 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda. Na primeira trave, Giovanna Campiolo subiu mais que as marcadoras e escorou para o fundo das redes.

Já nos acréscimos da primeira etapa, com 47 minutos, Jane recuperou bola mal invertida pelo Corinthians e partiu em direção ao gol. Ela arriscou a finalizacao com força e Lelê teve dificuldade para fazer a defesa, controlando a bola em dois tempos.

No segundo tempo, a primeira boa chance de gol santista surgiu com onze minutos. Fernanda recebeu pela esquerda do ataque e partiu para cima da marcação, em direção ao gol. Na tentativa da finalização rasteira com força, a bola parou nas mãos de Lelê.

Com 16 minutos, o Santos chegou a marcar o gol de empate com Stabile, que recebeu passe de profundidade de Fernanda e tocou na saídada goleira. No entanto, a arbitragem pegou posição irregular da camisa 3 santista e anulou o tento.

Mas aos 29 minutos, o Santoa FC empatou o placar com um golaço de Cristiane. Ela recebeu cruzamento de Giovanna, que arrancou livre pela direita e encontrou a camisa 11 livrena grande área. Com um toque de muita classe, Cristiane encobriu a goleira Lelê e igualou o marcador.

Já aos 45 minutos da segunda etapa, o Corinthians recuperou a vantagem no marcador com gol de Mylena, que recebeu pela esquerda da grande área e acertou chute cruzado na saída de Vivi.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 2 CORINTHIANSLocal: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)Data: domingo, 27 de março de 2022Horário: 11hÁrbitra: Adeli Mara MonteiroAssistentes: Juliana Vicentin Esteves e Veridiana Contiliani BiscoGols: (SCCP) Giovanna Campiolo, aos 25′ do 1°T e Mylena, aos 45′ do 2°T; (SFC) Cristiane, aos 29′ do 2°TSantos FC: Vivi; Gi Oliveira, Tayla, Kaká e Stabile; Brena, Ana Carla (Julia) e Thaisinha (Bia Menezes); Fernanda, Jane (Erikinha) e Cristiane. Técnica: Tatiele SilveiraCorinthians: Lelê; Paulinha, Giovanna Campiolo, Andressa (Tarciane) e Yasmin; Liana Salazar (Mariza), Gabi Zanotti (Grazi), Jaqueline e Tamires; Gabi Portilho (Mylena) e Adriana (Miriã). Técnico: Arthur Elias