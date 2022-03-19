Gol no fim garante vitória do Palmeiras sobre o Santos no Brasileiro Feminino

Graças a um gol no final marcado por Camilinha, que entrara em campo pouco antes, o Palmeiras venceu o clássico contra o Santos por 1 a 0 na tarde deste sábado (19), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro feminino. O jogo foi marcado por reclamações de arbitragem de ambos os lados no intervalo e após o apito final.Sob forte calor em São Paulo, o Verdão começou o primeiro tempo embalado e se lançou ao ataque. A primeira oportunidade clara de gol surgiu aos seis minutos, quando Bia Zaneratto tabelou com o Julia Bianchi e a camisa 10 quase abre o placar para o Verdão.
Aos 13 minutos, Bia voltou a dar trabalho para a defesa adversária e fez o cruzamento para Byanca Brasil, que desviou de cabeça, mas a bola sofreu novo desvio na adversária. Com 24 minutos, Duda Santos arriscou de fora da área e a bola passou rente à trave. No minuto seguinte, o lance se repetiu, mas, dessa vez, com Ary Borges.
Apesar da insistência das Palestrinas, o placar do primeiro tempo não saiu do 0 a 0. No retorno para a segunda etapa, logo aos cinco minutos, Ary Borges recebeu a bola, pedalou e arriscou para o gol, mas a goleira adversária fez a defesa. Aos 13 minutos, em cobrança de falta, Katrine chutou forte para o gol, mas a bola saiu para a linha de fundo.
Com 29 minutos, Ary se lançou ao ataque, cruzou para Bia Zaneratto e atacante tocou para Andressinha, que arriscou de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Com mais posse de bola e sem sofrer sustos na defesa, o Palmeiras marcou o gol da vitória faltando quatro minutos para o término.
O tento redentor saiu aos 45 minutos do segundo tempo. Katrine passou para Camilinha, que finalizou pela esquerda na entrada da área. A bola desviou em Tayla e foi para o fundo do gol santista.
Ainda invictas, as Palestrinas chegam aos sete pontos com o resultado, entre as líderes do torneio. Já as Sereias ficam estacionadas nos três pontos, com duas derrotas em três compromissos até aqui. As oito primeiras equipes se classificam à próxima fase.
O Palmeiras já volta a campo na sexta-feira (25), quando enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, às 18h (de Brasília). O próximo compromisso do Santos é novamente um clássico: tem pela frente o Corinthians, no domingo (27), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro.