Gol em Clássico das Multidões foi comemorado dentro de presídio em Recife

Segundo imagens que circulam nas redes sociais, torcedores do Santa Cruz que estão presos no Complexo Prisional do Curado, localizado na cidade do Recife, foram filmados comemorando um dos gols da equipe no clássico diante do Sport, disputado no último sábado (19). >Como está a tabela do Pernambucano após o Clássico das MultidõesAs imagens que foram registradas através do telefone ceular de um dos detentos mostram a vibração na área próximas as celas, todas elas com portas abertas, além de alguns cantos relacionados a uma torcida organizada do Santa terem sido entoados.

Foi possível notar também que camisas do clube do Arruda estavam penduradas nas celas, indicando que a partida estava sendo acompanhada sem maiores restrições por parte da administração da unidade prisional.

Após as imagens terem sido veiculadas no programa 'Bom Dia PE', pela 'Globo', a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) não apenas confirmou a veracidade do ato como afirmou que os presos captados nas imagens foram submetidos ao Conselho Disciplinar.

O confronto, antecipado da sétima rodada do Campeonato Pernambucano, terminou com o placar de 2 a 2 e deixou o Santa com 13 pontos conquistados. Por sua vez, o Leão da Praça da Bandeira está em quinto lugar com nove unidades.