Gol do título pelo Santos e artilheiro do Shakhtar: quem é Júnior Moraes, provável novo reforço do Corinthians

O Corinthians avançou nas tratativas e está próximo de anunciar a contratação de Júnior Moraes, atacante de 35 anos que pertence ao Shakhtar Donestk, da Ucrânia. O brasileiro naturalizado ucraniano está em São Paulo após se refugiar do país ucraniano, em conflito com a Rússia.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

Com a possível chegada de Moraes, o Timão reforça a posição de maior desejo da diretoria, tendo em vista que a meta desde o início da temporada era contratar um centroavante. Nomes como Cavani, Suárez e Diego Costa estiveram em pauta, mas as negociações não tiveram um final feliz para o time do Parque São Jorge.

Nascido em Santos e formado nas categorias de base do clube praiano, Moraes ajudou o Peixe na conquista do Campeonato Paulista Sub-20. Pedindo passagem na equipe principal, Vanderlei Luxemburgo deu uma chance para o garoto de 20 anos, que fez um gol histórico para o Santos na final do Paulistão de 2007, contra o São Caetano.

Ele entrou no segundo tempo da final e marcou, de cabeça, aos 36 minutos, o gol que não apenas selou a vitória por 2 a 0 como garantiu o bicampeonato paulista para o Santos, algo que a equipe praiana não conseguia desde 1968, na era Pelé.

- A equipe inteira lutou até o fim e mereceu. No meu caso, foi muito emocionante fazer esse gol tão importante. Vinha a semana toda planejando isso, mas o objetivo mesmo era ajudar o time a ser campeão. Tenho que agradecer ao professor (Luxemburgo) por essa oportunidade - disse Moraes após o título.

No entanto, o garoto não conseguiu se firmar no Peixe e foi emprestado para a Ponte Preta. No ano seguinte, em 2009, foi vendido ao Santo André.

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VIDA NA LESTE EUROPEU

Sem sucesso no futebol brasileiro, Júnior Moraes tentou a sorte no continente europeu. Na Europa, jogou em equipe pouco conhecidas, como o Gloria Bistrita, da Romênia, Metalurh Donetsk, da Ucrânia, e CSKA Sofia, da Bulgária.

Após marcar 17 gols em 26 jogos pelo clube búlgaro na temporada 2009/2010, Moraes retornou ao Metalurh, onde passou três temporadas. Ele chamou a atenção do Dynamo Kyiv, que pagou aproximadamente 2,5 milhões de euros para contratá-lo.

O centroavante ficou no clube da capital ucraniana por três temporadas, e entre o seu segundo e terceiro ano na equipe, teve breve passagem pelo Tianjin Tianhai, da China, em 2017.

RELAÇÃO COM A UCRÂNIA E 'CASAMENTO PERFEITO' COM O SHAKHTAR

Cada vez mais conectado com a cultura ucraniana e jogando agora pelo Shakhtar Donetsk, Júnior Moraes viveu seu auge no futebol.

Ele foi um sucesso imediato e cravou seu nome na história da equipe de Donetsk. Lá, conquistou duas vezes o campeonato ucraniano, sendo o artilheiro do campeonato em 2019 e 2020, além de faturar a Copa da Ucrânia.

Não é exagero dizer que Moraes é um dos maiores estrangeiros da história do ​Shakhtar, tendo em visto que com seus 62 gols, ele é o jogador de fora do país com mais gols pelo clube. Segundo o Footstats, durante seus quatro anos na equipe, ele somou uma participação em gol a cada 102 minutos.

O excelente desempenho pelo Shakhtar Donetsk chamou a atenção do então técnico da seleção ucraniana e ídolo nacional, Andriy Shevchenko. Moraes passou a ser cidadão ucraniano em março de 2019, quando também foi convocado pela primeira vez para a seleção nacional.

Provavelmente, Júnior disputaria a Eurocopa de 2021 pela Ucrânia, mas ficou de fora do torneio pois passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito, tendo, inclusive, feito parte da recuperação nas dependências do Corinthians, com profissionais que atuam no clube, como o fisioterapeuta Luciano Rosa.

NÚMEROS JÚNIOR MORAESSantos - quatro gols em 26 jogos - três títulosPonte Preta - nenhum gol em nove jogosSanto André - dois gols em sete jogosGloria Bistrita - 20 gols em 35 jogosCSKA Sofia - 17 gols em 26 jogos - um títuloMetalurh Donetsk - 37 gols em 70 jogosTianjin Tianhai - dois gols em quatro jogosDynamo Kyiv - 33 gols em 85 jogos - dois títulos​Shakhtar Donetsk - 62 gols em 106 jogos - três títulosSeleção ucraniana - um gol em 11 jogos