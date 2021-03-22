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futebol

Gol de Pedro, do Flamengo, é eleito o mais bonito da Copa do Brasil 2020

Gol do atacante contra o Athletico, nas oitavas de final da Copa, levou o prêmio em votação popular...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 16:20
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O primeiro gol de Pedro na vitória sobre o Athletico por 3 a 2, no Maracanã pelas oitavas de final da Copa do Brasil, foi eleito o mais bonito da edição de 2020. Com 83% dos votos, o atacante do Flamengo levou o prêmio em votação popular. Nas redes sociais, o camisa 21 celebrou e agradeceu aos torcedores.
- Obrigado, Nação! - publicou Pedro, que fez 23 gols na última temporada.
Após vencer o jogo de ida, Arena da Baixada por 1 a 0, o Flamengo voltou a vencer o Furacão na volta, no Maracanã, por 3 a 2. Pedro fez dois gols na vitória, sendo o primeiro eleito o mais bonito do torneio. Relembre abaixo.

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