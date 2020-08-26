Gol de Cleiton Xavier em 2009 é atração em série sobre Libertadores

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Um dos grandes momentos da história da Libertadores, a classificação do Palmeiras para as oitavas de final de 2009 é o tema do quarto episódio da série “Todo Resultado É Possível”, da Betfair.net. Neste dia 26 de agosto, quando o clube completa 106 anos, os embaixadores Mauro Cezar e Chico Garcia voltaram no tempo para recordar o jogo que fez de Cleiton Xavier um herói.

Em uma partida tensa do início ao fim contra o Colo-Colo (CHI), o meia marcou um golaço de fora da área, aos 42 minutos do segundo tempo, no Estádio Monumental, em Santiago, para selar o triunfo por 1 a 0.

A façanha, com um jogador a menos, evitou que a equipe igualasse sua pior campanha na competição em 30 anos. A última eliminação na fase de grupos do torneio havia ocorrido em 1979.– O Palmeiras foi a Santiago ameaçado. O risco de eliminação precoce na Libertadores de 2009 era real na derradeira partida da fase de grupos, contra o Colo-Colo e seus hinchas, a maior torcida do Chile. Foi um jogo difícil, com o time brasileiro perdendo boas chances. E ainda teve que jogar mais da metade da etapa final com um jogador a menos – lembrou Mauro Cezar.

Foi um dia que nenhum palmeirense consegue esquecer. O placar de 0 a 0 já colocaria um ponto final na campanha dos brasileiros, devido à derrota para os chilenos no Parque Antártica, por 3 a 1. A estratégia do técnico Vanderlei Luxemburgo era povoar o meio de campo e evitar as investidas do adversário.

O alviverde, aos poucos, começou a se lançar ao ataque, e acertou duas vezes a trave em jogadas de Keirrison. Mas a bola não entrava de jeito nenhum.

Na volta do intervalo, mais problemas. O volante Pierre precisou deixar o campo, por lesão, e o zagueiro Marcão acabou expulso aos 17 minutos, ao receber o segundo cartão amarelo.

Foi então que o protagonista do duelo entrou em ação. Cleiton Xavier acertou um chute estupendo de fora da área, a três minutos do encerramento da partida, no ângulo esquerdo do goleiro Muñoz. Seria um dos maiores gols de toda a carreira do alagoano, encerrada no ano passado.

O Verdão terminou com dez pontos, e o Colo-Colo, com sete. O Sport liderou a chave, com 13.

– Foi uma das maiores vitórias da história do clube. Um gol que entrou para a galeria dos mais antológicos do futebol. Uma classificação perdida, o time sem atacantes e o técnico Vanderlei Luxemburgo desorientado. A trave como inimiga. Até que o Cleiton Xavier resolve encontrar um chute mágico, faltando minutos para acabar a partida. Foi daquelas sensações comparadas a um título. Renascer em uma competição desta forma gera uma emoção rara para qualquer torcedor – analisou Chico Garcia.

A série “Todo Resultado É Possível” fará os fãs recordarem oito momentos memoráveis da competição, em que o futebol quebrou prognósticos e mostrou por que é o esporte mais popular do mundo.