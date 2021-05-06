Gol 500: Allianz Parque pode ter marca em jogos do Palmeiras no clássico pelo Paulista

Crédito: César Greco/ Fotoarena

O Palmeiras voltou para casa em novembro de 2014 e, desde então, o Allianz Parque teve 499 bolas na rede nos 192 jogos do profissional do clube no estádio. A marca de 500 gols pode acontecer nesta quinta-feira (6) contra o Santos, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista.

Fora da zona de classificação, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo uma equipe reserva, como tem acontecido no torneio estadual. Na história recente do estádio, Palmeiras e Santos se enfrentaram em nove oportunidades e, curiosamente, o centésimo gol do Allianz saiu dos pés de Dudu, no tento que abriu caminho para a conquista da Copa do Brasil, em 2015. Naquela noite, o camisa 7 marcou mais uma vez antes de Fernando Prass decretar o título.

O gol 200 na casa palmeirense também saiu da equipe alviverde. Em 2017, Miguel Borja cobrou pênalti para fechar a goleada sobre o Vasco por 4 a 0, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno de Cuca ao comando do time após breve passagem de Eduardo Baptista.O tento de número 300 foi o único que não saiu de um atleta do Palmeiras. Em 2018, Luan, do Atlético-MG, fez o primeiro dos mineiros na derrota por 3 a 2, novamente pelo torneio nacional. Curiosamente, na mesma partida Moisés marcou logo aos dois minutos, neste que é o gol mais rápido do estádio, logo aos dois minutos.

No ano passado, foi a vez de Luiz Adriano ter a oportunidade de marcar o 400 do Allianz Parque. Ele foi o segundo da vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o atacante balançou as redes três vezes. Foi o último jogo do Palmeiras como mandante com público no estádio.

Desde o retorno para casa, o Verdão fez 358 gols – 200 no Sul e 158 norte – e levou 141 – 84 no norte e 57 no sul. Dudu, emprestado ao Al Duhail, do Catar, segue como o principal goleador com 33 tentos.Gols no Allianz Parque: