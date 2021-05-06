Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gol 500: Allianz Parque pode ter marca em jogos do Palmeiras no clássico pelo Paulista
futebol

Gol 500: Allianz Parque pode ter marca em jogos do Palmeiras no clássico pelo Paulista

Estádio está a uma bola na rede para atingir o número redondo. Chance é no confronto desta noite, pelo Paulista
...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 07:30
Crédito: César Greco/ Fotoarena
O Palmeiras voltou para casa em novembro de 2014 e, desde então, o Allianz Parque teve 499 bolas na rede nos 192 jogos do profissional do clube no estádio. A marca de 500 gols pode acontecer nesta quinta-feira (6) contra o Santos, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista.
Fora da zona de classificação, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo uma equipe reserva, como tem acontecido no torneio estadual. Na história recente do estádio, Palmeiras e Santos se enfrentaram em nove oportunidades e, curiosamente, o centésimo gol do Allianz saiu dos pés de Dudu, no tento que abriu caminho para a conquista da Copa do Brasil, em 2015. Naquela noite, o camisa 7 marcou mais uma vez antes de Fernando Prass decretar o título.
O gol 200 na casa palmeirense também saiu da equipe alviverde. Em 2017, Miguel Borja cobrou pênalti para fechar a goleada sobre o Vasco por 4 a 0, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno de Cuca ao comando do time após breve passagem de Eduardo Baptista.O tento de número 300 foi o único que não saiu de um atleta do Palmeiras. Em 2018, Luan, do Atlético-MG, fez o primeiro dos mineiros na derrota por 3 a 2, novamente pelo torneio nacional. Curiosamente, na mesma partida Moisés marcou logo aos dois minutos, neste que é o gol mais rápido do estádio, logo aos dois minutos.
No ano passado, foi a vez de Luiz Adriano ter a oportunidade de marcar o 400 do Allianz Parque. Ele foi o segundo da vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai, pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o atacante balançou as redes três vezes. Foi o último jogo do Palmeiras como mandante com público no estádio.
Desde o retorno para casa, o Verdão fez 358 gols – 200 no Sul e 158 norte – e levou 141 – 84 no norte e 57 no sul. Dudu, emprestado ao Al Duhail, do Catar, segue como o principal goleador com 33 tentos.Gols no Allianz Parque:
Gol 1: Ananias – Palmeiras 0x2 Sport – 2014 (Brasileiro)Gol 100: Dudu – Palmeiras 2×1 Santos – 2015 (primeiro gol na final da Copa do Brasil)Gol 200: Borja – Palmeiras 4×0 Vasco – 2017 (último gol da vitória pelo Brasileiro)Gol 300: Luan – Palmeiras 3×2 Atlético-MG – 2018 (gol do empate por 1 a 1)Gol 400: Luiz Adriano – Palmeiras 3×1 Guaraní-PAR – 2020 (segundo gol do Palmeiras na partida)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados