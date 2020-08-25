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futebol

Goiás x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Depois de cinco meses, Cruz-Maltino viaja até Goiânia com a missão de reverter a derrota,  por 1 a 0, em São Januário, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil,...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 18:07
Crédito: Jorge Rodrigues/Eleven
Depois de cinco meses, Goiás e Vasco voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira, às 21h30, na Serrinha, pela terceira fase da Copa do Brasil. Para avançar às oitavas, o Cruz-Maltino precisa reverter a derrota, por 1 a 0, no jogo de ida em São Januário e vencer por dois ou mais gols de diferença. Se devolver o placar, a disputa da vaga será nos pênaltis. No caso de empate, o Esmeraldino se classifica.
Os donos da casa verão a estreia do técnico Thiago Larghi, contratado no último final de semana para substituir Ney Franco. Será o primeiro jogo dele à frente de uma equipe da Série desde que deixou o comando do Atlético-MG, em meados de 2018. Já os cariocas vêm embalados pela sequência de quatro jogos invicto no Brasileiro e pelo bom trabalho do técnico Ramon Menezes.FICHA TÉCNICAGOIÁS X VASCO
Estádio: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)Data: 26/08/2020, às 21h30Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Auxiliares: Ricardo Junio de Souza (MG) e Marconi Helbert Vieira (MG)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Permiere, TV Globo e rádios.
GOIÁS (Técnico: Thiago Larghi)Tadeu; Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Jefferson; Gilberto Jr, Sandro, Daniel Bessa; Keko, Rafael Moura, Douglas Baggio (Victor Andrade)
Lesionados: LucãoSuspensos: -Pendurados:
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel; Cayo Tenório (Pikachu), Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Bruno César (Gabriel Pec), Germán Cano e Talles Magno.
Lesionados: Cláudio Winck (coxa direita) e Bruno Gomes (Covid-19) Suspenso: -Pendurados: Andrey
PALPITES: Na redação do L!, 70% das pessoas que responderam à enquete apostam em vitória do Vasco. Entendem que o Goiás é avança os outros 30%.

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