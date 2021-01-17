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Goiás x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Pressionadas em pretensões distintas, equipes se enfrentam no Serrinha, nesta segunda, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 19:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 19:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Posicionados nos extremos da tabela, tanto Goiás quanto Flamengo estão pressionados por uma sequência de resultados positivos para as suas pretensões - permanecer na Série A e ser campeão, respectivamente. E, nesta segunda-feira, a partir das 20h, as equipes se enfrentam no Serrinha, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.Goiás e Flamengo vêm de derrota na competição, sendo que o Rubro-Negro não vence há três rodadas e, atualmente, está fora do G4 por um ponto. Já o Esmeraldino receberá os cariocas a seis pontos do primeiro clube fora do Z4.
> Veja os jogos restantes e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Confira mais informações da partida entre Goiás e Flamengo:
Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)Data-hora: 18 de janeiro, às 20h (de Brasília)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Ivan Carlos Bohn (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)
Onde assistir: Premiere, SporTV, Tempo Real do LANCE! e narração do Voz do Esporte no Facebook do L!.
GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Ariel Cabral, Breno, Douglas Baggio e Jefferson; Fernandão e Rafael Moura.
Lesionados: Kaio e TaylonSuspensos: -Pendurados: Breno, Daniel, Rafael Moura, Augusto César, Vinicius Lopes, Caju e Ratinho
FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)César; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).
Lesionados: Thiago Maia e Diego AlvesSuspenso: GersonPendurados: Bruno Henrique, Renê, João Gomes, João Lucas, Gabigol e Rogério Ceni.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% acreditam em vitória do Flamengo, 35%, em empate, e o restante, 15%, em triunfo do Goiás.

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