Goiás x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Posicionados nos extremos da tabela, tanto Goiás quanto Flamengo estão pressionados por uma sequência de resultados positivos para as suas pretensões - permanecer na Série A e ser campeão, respectivamente. E, nesta segunda-feira, a partir das 20h, as equipes se enfrentam no Serrinha, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.Goiás e Flamengo vêm de derrota na competição, sendo que o Rubro-Negro não vence há três rodadas e, atualmente, está fora do G4 por um ponto. Já o Esmeraldino receberá os cariocas a seis pontos do primeiro clube fora do Z4.