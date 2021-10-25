  • Goiás x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B
futebol

Goiás x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Duelo pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão coloca duas equipes no G4 frente a frente...
LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 18:58

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 18:58

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A reta final da Série B do Brasileirão traz à tona um duelo que promete ser decisivo para o futuro das equipes na competição. Nesta terça-feira, Goiás e Botafogo entram em campo às 21h30 no Estádio da Serrinha, em partida válida pela 32ª rodada.+ Promessa cumprida: diretoria do Botafogo paga um mês de direitos de imagem ao elenco
O Botafogo inicia a rodada como vice-líder com 55 pontos conquistados - dois atrás do Coritiba. O Goiás vem um pouco atrás: está na 4º posição, com 52, e vê o CRB, em 5º, chegar no retrovisor pelo G4. É um jogo de seis pontos, portanto.
FICHA TÉCNICAGoiás x Botafogo
Data e horário: 26/10/2021, às 21h30​Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA - RS)​Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA - RS) e Michel Stanislau (RS)VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA - PR)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!GOIÁS (Técnico: Marcelo Cabo)Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo, Hugo; Caio Vinícius (Rezende), Fellipe Bastos; Luan Dias, Elvis, Alef Manga; Nicolas.
Suspensos: Apodi​Pendurados: Elvis, Iago Mendonça, Diego, Dadá Belmonte, Bruno Mezenga e Welliton. ​Fora: -
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges (Jonathan Lemos), Carli, Kanu, Hugo; Pedro Castro, Barreto; Warley, Chay, Marco Antônio (Diego Gonçalves); Rafael Navarro.
Suspensos: -​Pendurados: Diego Gpnçalves, Diego Loureiro, Romildo, Marco Antônio, Barreto, Carli, Carlinhos e Pedro Castro​Fora: -

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

