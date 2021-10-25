Goiás x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

A reta final da Série B do Brasileirão traz à tona um duelo que promete ser decisivo para o futuro das equipes na competição. Nesta terça-feira, Goiás e Botafogo entram em campo às 21h30 no Estádio da Serrinha, em partida válida pela 32ª rodada.
O Botafogo inicia a rodada como vice-líder com 55 pontos conquistados - dois atrás do Coritiba. O Goiás vem um pouco atrás: está na 4º posição, com 52, e vê o CRB, em 5º, chegar no retrovisor pelo G4. É um jogo de seis pontos, portanto.
Data e horário: 26/10/2021, às 21h30Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA - RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA - RS) e Michel Stanislau (RS)VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA - PR)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!GOIÁS (Técnico: Marcelo Cabo)Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo, Hugo; Caio Vinícius (Rezende), Fellipe Bastos; Luan Dias, Elvis, Alef Manga; Nicolas.
Suspensos: ApodiPendurados: Elvis, Iago Mendonça, Diego, Dadá Belmonte, Bruno Mezenga e Welliton. Fora: -
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges (Jonathan Lemos), Carli, Kanu, Hugo; Pedro Castro, Barreto; Warley, Chay, Marco Antônio (Diego Gonçalves); Rafael Navarro.
Suspensos: -Pendurados: Diego Gpnçalves, Diego Loureiro, Romildo, Marco Antônio, Barreto, Carli, Carlinhos e Pedro CastroFora: -