Goiás vence Guarani em casa e dorme no G4 da Série B

O Goiás vai dormir este sábado dentro do G4 da Série B. A equipe esmeraldina venceu o Guarani, na noite desta sexta-feira (13), no Estádio da Serrinha, por 2 a 1 e chegou na terceira posição do campeonato. Os gols dos goianos foram dos atacantes Alef Manga e Nicolas enquanto o também atacante Júlio César descontou para os bugrinos.
A vitória sob seus domínios colocou o Goiás na terceira posição, com 31 pontos somados em 18 jogos somados, apenas dois pontos atrás do Coritiba - líder da Série B.
O revés no Centro-Oeste tirou o Guarani do G4, caindo para a sexta posição e ainda com a possibilidade de perder mais posições, uma vez que a 18ª rodada só acaba no próximo domingo. Com 29 pontos, o Bugre está apenas um ponto atrás do Náutico, quarto colocado da competição.
Primeiro tempo:
O primeiro grande lance do jogo saiu aos 14 minutos e foi o momento que o placar foi alterado em Goiânia. Após jogada pela direita, Apodi cruzou rasteiro e a bola chegou em Alef Manga na segunda trave, que só teve o trabalho de empurrar para as redes do Guarani.
A resposta do Bugre saiu aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Bruno Silva subiu mais alto que a defesa do Goiás e cabeceou com força para ótima defesa de Tadeu.
Aos 32 minutos os donos da casa quase ampliaram o placar. Após roubada de bola no campo de ataque, Elvis carregou e soltou uma bomba de fora da área para ótima defesa do goleiro Gabriel Mesquita.
Seguindo na busca pelo empate, o Guarani chegou novamente com perigo aos 37 minutos. Em boa jogada pela esquerda, Allan Victor cortou para a perna direita e chutou de fora da área para mais uma boa defesa de Tadeu.
Segundo tempo:
Sem muita criatividade, o jogo não teve grandes chances de gol na segunda etapa até os 37 minutos da etapa complementar. Após cruzamento pela esquerda de Júlio César, Matheus Souza se antecipou e finalizou dentro da pequena área e obrigou Tadeu a operar um verdadeiro milagre na Serrinha.
A resposta do Goiás veio logo aos 38 minutos e foi fatal. Alef Manga recebeu pela direita e chutou cruzado para defesa do goleiro bugrino. No rebote, Nicolas apenas teve o trabalho de colocar a bola na rede e fazer o segundo no placar para o esmeraldino.
Aproveitando os espaços dados pela defesa do Guarani, o Goiás quase fez o terceiro aos 41 minutos. Após jogada pela direita, Alef Manga ganhou da defesa e cruzou rasteiro para Nicolas, que chutou e a bola saiu pela esquerda da meta de Gabriel Mesquita.
O gol de honra do Guarani saiu já nos acréscimos, aos 47. Após cruzamento de Pablo, Júlio César subiu na segunda trave e cabeceou no pé esquerdo da trave de Tadeu. A bola toca na trave e morre nas redes do Goiás.FICHA TÉCNICAGOIÁS X GUARANI:
Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)Data e hora: 13/08/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)Cartões amarelos: Alef Manga, Reynaldo (GOI); Maxwell, Índio, Thales (GUA)Cartão vermelho: Thales (GUA)
GOLS: Alef Manga (14'/1°T) (1-0), Nicolas (38'/2°T) (2-0), Júlio César (47'/2°T) (2-1)
GOIÁS (Técnico: Marcelo Cabo)
ESCALAÇÃO: Tadeu; Apodi (Diego, aos 13/2ºT), Iago Mendonça, Reynaldo e Hugo (Artur, aos 20/2ºT); Rezende, Caio Vinícius e Elvis (Daniel Oliveira, aos 48/2ºT); Luan Dias (Fellipe Bastos, aos 20/2ºT), Nicolas e Alef Manga (Matheus Salustiano, aos 48/2ºT).
GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)
ESCALAÇÃO: Gabriel Mesquita; Pablo, Thales, Carlão e Eliel; Bruno Silva, Índio (Tony, aos 34/2ºT) e Andrigo; Maxwell (Renanzinho, aos 19/2ºT), Lucão (Matheus Souza, aos 34/2ºT) e Allan Victor (Júlio César, aos 19/2ºT).