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Gloriosas! Botafogo vence primeiro título no Estádio Nilton Santos

Vitória sobre o Fluminense na final do Campeonato Carioca Feminino representou primeira conquista levantada no estádio ao Alvinegro...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 18:17

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 18:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O time feminino do Botafogo fez história neste sábado. Não apenas por ter sido campeão do Campeonato Carioca ao bater o Fluminense por 2 a 0, mas por ser a primeira equipe do Alvinegro - em qualquer modalidade - a levantar um título expressivo no Estádio Nilton Santos.
Antes, o Botafogo apenas havia conquistado uma Taça Rio - equivalente a um turno de Campeonato Carioca - no Estádio Nilton Santos, na edição de 2012 do Estadual masculino. Posteriormente, o Glorioso não seria campeão do torneio.
Foi a primeira vez que o Botafogo levantou um troféu de grande escala na própria casa. O clube de General Severiano conquistou títulos desde que o estádio foi inaugurado - um Brasileiro sub-20, uma Série B do Brasileirão, três Cariocas profissionais e três Cariocas sub-20. Curiosamente, nenhum no Estádio Nilton Santos.
As "Gloriosas", apelido do time feminino do Botafogo, acabaram com este estigma negativo. Neste sábado, bateram o Fluminense por 2 a 0 com uma atuação segura e sem dar chance para o azar.

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