Gloriosas! Botafogo vence primeiro título no Estádio Nilton Santos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O time feminino do Botafogo fez história neste sábado. Não apenas por ter sido campeão do Campeonato Carioca ao bater o Fluminense por 2 a 0, mas por ser a primeira equipe do Alvinegro - em qualquer modalidade - a levantar um título expressivo no Estádio Nilton Santos.

Antes, o Botafogo apenas havia conquistado uma Taça Rio - equivalente a um turno de Campeonato Carioca - no Estádio Nilton Santos, na edição de 2012 do Estadual masculino. Posteriormente, o Glorioso não seria campeão do torneio.

Foi a primeira vez que o Botafogo levantou um troféu de grande escala na própria casa. O clube de General Severiano conquistou títulos desde que o estádio foi inaugurado - um Brasileiro sub-20, uma Série B do Brasileirão, três Cariocas profissionais e três Cariocas sub-20. Curiosamente, nenhum no Estádio Nilton Santos.