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futebol

Globo entra com recurso para impedir Flamengo de transmitir jogos do Carioca

Na véspera do jogo entre Rubro-Negro e Boavista, emissora recorreu contra o clube da Gávea para impedir transmissão - já agendada pela FLA TV, no YouTube, inclusive...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 19:21
Crédito: Arte LANCE!
Uma novela que ainda renderá diversos capítulos. Assim pode ser definido o imbróglio entre Flamengo e Rede Globo, que, nesta terça-feira, entrou com recurso para tentar mudar a decisão do juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e que, na última segunda-feira, indeferiu o pedido de liminar da emissora e, consequentemente, manteve a posição da nova Medida Provisória (984), assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e foi confirmada pelo LANCE!.
A Globo, agora, aguarda uma apreciação por parte dos responsáveis em tempo hábil, a fim de evitar que o Fla transmita os jogos em que for mandante neste Campeonato Carioca - como o desta quarta-feira, diante do Boavista. O pedido foi protocolado, mas o clube segue confiante em mais uma vitória na Justiça.E MAIS:#ValeOIngresso: Fla põe ingressos simbólicos à venda; saiba maisFlamengo vê Justiça rejeitar pedido da Globo para impedir transmissãoFla cita 'abuso' da Globo: 'Quem não pode ser prejudicado é o torcedor'Em fase de autuação, o processo tem como próximo passo um relator a ser sorteado e que decidirá, sozinho, o desfecho do caso.
Caso o Flamengo receba uma nova decisão positiva ou permaneça o cenário atual, a transmissão do jogo contra o Boavista será realizada através da FLA TV, com imagens e já agendada no YouTube para iniciar às 19h30 desta quarta.Transmissão na FLA TV já está agendada (Foto: Reprodução / YouTube)O Flamengo, que chegou a citar um "abuso" por parte da emissora ao apresentar os seus argumentos no caso, mira recordes nesta transmissão.Tem alguém aí?
Atenção pro recado do @evertonri. ? pic.twitter.com/MAatUG8XY4— Flamengo (@Flamengo) June 30, 2020 E MAIS:

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