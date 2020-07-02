Globo cita 'violação' após jogo na FLA TV e anuncia que não transmitirá mais o Carioca

Crédito: Divulgação / Agência FERJ

Através de um comunicado oficial de seu setor de comunicação, a Rede Globo anunciou, nesta quinta-feira, que não vai mais transmitir o Campeonato Carioca. A emissora rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e com os clubes, mas manterá os pagamentos desta temporada.> Confira a tabela do Campeonato Carioca

"No entendimento da Globo, o contrato foi violado na última quarta, quando a FlaTV exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boavista" - vencida pelo Rubro-Negro por 2 a 0, pela 5ª rodada da Taça Rio.

Cabe destacar que o Flamengo está em queda de braço com a emissora, inclusive na Justiça, após a publicação Medida Provisória 984, que permite que os mandantes dos jogos tenham direitos de transmissão de imagem.

- Como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais Clubes não foram capazes de garantir a exclusividade prevista no contrato, não restou à Globo outra alternativa além da rescisão e o encerramento das transmissões dos jogos do Carioca - diz parte da nota da Globo.

Os jogos de Fluminense e Vasco, nesta quinta, por exemplo, já não serão mais transmitidos pelo Premiere - serviço que pertence ao Grupo Globo.