Giuliano treinou! Saiba quando o reforço poderá estrear pelo Corinthians

Primeiro reforço do Corinthians na temporada, o meia Giuliano ainda não possui previsão de estreia, mas uma coisa é certa: não será neste mês.

O jogador, que foi anunciado na última sexta-feira (16), quando fez os seus primeiros exames pelo Timão e conheceu as dependências do clube, esteve presente pela primeira vez em um treinamento com o elenco, no CT Joaquim Grava.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do CorinthiansNo entanto, o atleta se desligou do Istambul Basaksehir, da Turquia, para acertar com o Time do Povo, mas precisa ter a rescisão homologada, bem como o acerto com o Corinthians, situações que só poderão acontecer com a abertura da janela de transferências europeia, no dia 1º de agosto.

Enquanto isso, os próximos dias serão para recondicionar Giuliano fisicamente, já que o atleta não joga uma partida oficial desde o dia 25 de abril, no empate em 0 a 0 entre Basaksehir e Alanyaspor, pelo Campeonato Turco. Portanto, neste domingo (25), o atleta completará três meses sem entrar em campo oficialmente.

Outra expectativa é a apresentação do atleta pelo Timão, algo que deve acontecer nesta semana.