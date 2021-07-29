Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Giuliano treina em campo, e Corinthians segue preparação para pegar o Flamengo

Meia mais uma vez fez boa parte da atividade com o grupo, apesar de ainda não ter condições de jogo. Sylvinho passou conceitos e detalhes do próximo adversário do Timão...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 15:01
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o terceiro treino preparatório para o próximo desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Flamengo, em partida válida pela 14ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Antes de irem para campo, os atletas foram até a sala de preleção, onde o técnico Sylvinho mostrou conceitos do próximo adversário por meio de vídeos.
Depois, os atletas foram ao Campo 1 para o aquecimento e um trabalho de passes. Em seguida, o técnico Sylvinho levou os jogadores ao Campo 2, os dividiu em dois grupos e promoveu um treinamento de perde e pressiona.Na última parte do treino, Sylvinho preparou um enfrentamento de 11 contra 11 em campo reduzido, em que o objetivo era tocar a bola por entre uma das três metas que estavam dispostas dos dois lados do gramado. Os goleiros trabalharam o tempo todo com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. Os atletas de defesa realizaram, ao fim das atividades, um complemento específico com a comissão técnica.
Em relação aos jogadores recém-contratados, Giuliano fez as duas primeiras partes do treino com o grupo e, depois, deu sequência à rotina de aprimoramento físico. Já Renato Augusto continua com os treinamentos conduzidos pelo fisioterapeuta Caio Mello no Lab R9.
Vale lembrar que ambos ainda não têm condições de jogo, já que somente poderão ser regularizados a partir de 1º de agosto, quando abre a janela de transferências internacionais. Se nada atrapalhar os planos, a previsão para a estreia da dupla é no dia 8 de agosto, diante do Santos, na Vila Belmiro.
Nesta sexta-feira, novamente pela manhã, o Timão segue a preparação para encarar o Flamengo. Serão mais dois dias de treinamento, completando a semana cheia. O Corinthians está na 10º posição do Brasileirão com 17 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados