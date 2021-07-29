Giuliano treina em campo, e Corinthians segue preparação para pegar o Flamengo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o terceiro treino preparatório para o próximo desafio válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Flamengo, em partida válida pela 14ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes de irem para campo, os atletas foram até a sala de preleção, onde o técnico Sylvinho mostrou conceitos do próximo adversário por meio de vídeos.

Depois, os atletas foram ao Campo 1 para o aquecimento e um trabalho de passes. Em seguida, o técnico Sylvinho levou os jogadores ao Campo 2, os dividiu em dois grupos e promoveu um treinamento de perde e pressiona.Na última parte do treino, Sylvinho preparou um enfrentamento de 11 contra 11 em campo reduzido, em que o objetivo era tocar a bola por entre uma das três metas que estavam dispostas dos dois lados do gramado. Os goleiros trabalharam o tempo todo com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. Os atletas de defesa realizaram, ao fim das atividades, um complemento específico com a comissão técnica.

Em relação aos jogadores recém-contratados, Giuliano fez as duas primeiras partes do treino com o grupo e, depois, deu sequência à rotina de aprimoramento físico. Já Renato Augusto continua com os treinamentos conduzidos pelo fisioterapeuta Caio Mello no Lab R9.

Vale lembrar que ambos ainda não têm condições de jogo, já que somente poderão ser regularizados a partir de 1º de agosto, quando abre a janela de transferências internacionais. Se nada atrapalhar os planos, a previsão para a estreia da dupla é no dia 8 de agosto, diante do Santos, na Vila Belmiro.