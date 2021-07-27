Giuliano treina com bola, e Corinthians se reapresenta para iniciar semana de treinos

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, após vencer o Cuiabá por 2 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do dia foi Giuliano trabalhando com bola.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória da última segunda-feira, na Arena Pantanal, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram ao Campo 1, com o preparador físico Flávio de Oliveira para aquecimento, iniciando mais uma semana "cheia" de treinos.

Em seguida, todos foram ao Campo 4, onde o técnico Sylvinho separou os jogadores em duas equipes em campo reduzido sem goleiros para trabalhar posse de bola. Na sequência, o treinador corintiano comandou uma atividade tática com situações de jogo também em espaço reduzido.A novidade do dia foi uma noticia para animar o torcedor alvinegro, já que pela primeira vez, o meia Giuliano trabalhou com bola durante todo o treinamento. Apesar disso, ele ainda não pode estrear, já que só será regularizado a partir de 1º de agosto, quando abre a janela de transferências internacionais. A previsão é que ele estreie no dia 8 de agosto, em clássico contra o Santos, fora de casa.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.