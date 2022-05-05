Giuliano lamenta chances perdidas do Corinthians contra o Cali: 'Poderíamos vencer'

O meia Giuliano lamentou as chances perdidas pelo Corinthians no empate por 0 a 0 contra o Deportivo Cali, no estádio Olímpico Pascual Guerrero, pela Libertadores. O Timão somou 12 finalizações na partida, e um pênalti desperdiçada por Fábio Santos.> GALERIA - Cássio herói e Fabio Santos vilão no empate do Timão contra o Cali; veja notas

- Creio que poderíamos vencer a partida por aquilo que produzimos. Futebol é assim, tivemos as oportunidades e não aproveitamos, mas demos o nosso melhor e voltamos para casa com um ponto - ponderou o meia.

O camisa 11 do Alvinegro Paulista ganhou chance de Vítor Pereira e começou como titular na Colômbia. Ele foi substituído por Renato Augusto aos 13 minutos do segundo tempo.

Na visão dele, a equipe brasileira fez boa partida, mesmo com o ambiente quente proporcionado pela torcida colombiana. Ele ainda valorizou o ponto conquistado fora de casa e a manutenção da liderança no Grupo E.

- Boa partida, difícil jogar fora de casa, enfrentamos um time que jogava com apoio da torcida e fizemos boa partida. O empate foi justo pelo que criamos na partida, pelo menos três chances claras, fora o pênalti perdido, mas está bom. Um ponto fora de casa está bom, seguimos em primeiro e assim tem que seguir.

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Apesar da liderança com um ponto de vantagem para o Boca Juniors, Giuliano acredita que todos no grupo podem se classificar. O meia pensa que a partida na Neo Química Arena contra o Always Ready, na última rodada, é essencial para avançar de fase.

- Todas as equipes tem chances de classificar, assim temos que fazer bem nossos jogos. Jogaremos um novo jogo fora de casa e fechamos em casa com apoio da torcida, onde somos fortes.

Pela Libertadores, o Corinthians volta a campo no dia 17 de maio, às 21h30 contra o Boca Juniors na Bombonera. Neste final de semana, os comandados de Vítor Pereria vão até o Nabizão, no domingo (8), às 18h, enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.