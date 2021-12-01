Giuliano inicia transição física no Corinthians e pode ser novidade contra o Grêmio

O elenco do Corinthians voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (1º) após dois dias de folga. E a grande novidade foi a presença do meia Giuliano em campo, iniciando a sua transição física. O atleta ficou de fora dos três últimos compromissos do Timão, contra Santos, Ceará e Athletico-PR, por conta de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Inicialmente, a perspectiva é que o atleta não retornasse mais aos gramados nesta temporada, mas o camisa 11 evoluiu na recuperação e até mesmo participou de parte do treino com bola no CT Joaquim Grava.