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Giuliano inicia transição física no Corinthians e pode ser novidade contra o Grêmio

Meia se recuperava de lesão na coxa direita e treinou com bola em uma parte da atividade do Timão nesta quarta-feira (1º)...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 15:46

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 15:46

O elenco do Corinthians voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (1º) após dois dias de folga. E a grande novidade foi a presença do meia Giuliano em campo, iniciando a sua transição física. O atleta ficou de fora dos três últimos compromissos do Timão, contra Santos, Ceará e Athletico-PR, por conta de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Inicialmente, a perspectiva é que o atleta não retornasse mais aos gramados nesta temporada, mas o camisa 11 evoluiu na recuperação e até mesmo participou de parte do treino com bola no CT Joaquim Grava.
Contra o Tricolor Gaúcho, o Corinthians pode garantir uma vaga entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro e consequentemente classificação direta à fase de grupos da Taça Libertadores do ano que vem. O triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último fim de semana, já colocou o clube do Parque São Jorge na próxima edição do torneio continental, mas inicialmente na fase prévia.
Anunciado em julho deste ano, Giuliano chegou ao Timão no decorrer da temporada, fez 19 jogos, todos como titular, marcou três gols e deu três assistências.
Crédito: GiulianoparticipoudiretamentedeseisgolsdoCorinthiansnesteBrasileirão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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