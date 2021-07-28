Giuliano fala em qual função deve jogar no Corinthians e revela torcer pelo clube 'desde pequeno'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Os torcedores do Corinthians estão ansiosos para a estreia dos reforços que chegaram recentemente, mas eles podem ter certeza que um dos contratados está sonhando tanto com isso quanto eles, já que revelou ser parte da Fiel torcida desde pequeno. Trata-se de Giuliano, que além de ter contado ser corintiano, explicou como acredita que vai atuar na equipe de Sylvinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Contratado após deixar o Istanbul Basaksehir, da Turquia, ficando livre no mercado, o meia teve propostas de outros clubes brasileiros, mas não pensou duas vezes quando recebeu o convite para atuar em seu clube do coração, que lhe ofereceu um cenário competitivo para jogar em alto nível. Em entrevista para a TV oficial do Timão, ele revelou o que o motivou a essa escolha.

- Na verdade essa é a realização de um sonho. Eu nunca disse isso publicamente também, só as pessoas que estão próximas a mim, família, amigos, sabem que eu sempre fui corintiano desde pequeno. Então quando eu recebi o convite, não tive dúvidas de que esse era o momento de eu realizar meu sonho, poder vestir essa camisa, representar essa grande torcida e eu estou muito feliz e motivado, espero que nós juntos sejamos felizes.

- Primeiro a realização de um sonho, depois a pare profissional de competir, estou numa idade muito boa que eu tenho essa necessidade, sou competidor por natureza e o melhor lugar para competir é aqui, jogando no futebol paulista, numa grande equipe, e no Campeonato Brasileiro, que e competitivo do inicio ao fim - completou o meio-campista.Outra expectativa do torcedor corintiano é saber em que posição Giuliano jogará no time de Sylvinho. Se depender dele, qualquer posição do meio para frente ele estará preparado para jogar, mas de acordo com o que conhece do Timão e de seu treinador, acredita que será utilizado como um terceiro homem de meio-campo e que sua adaptação na equipe será bem rápida.

- Eu sou um jogador versátil, do meio-campo para frente eu posso atuar em qualquer função, posso ser um segundo volante, um terceiro homem de meio, um típico número 10, com bastante chegada na área, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, já joguei até de falso 9. Nessas funções eu posso exercer qualquer uma - explicou Giuliano, antes de completar:

- Acredito que aqui no Corinthians devido ao sistema tático, e da forma como a equipe atua, eu acho que eu vou jogar com três no meio, sendo o terceiro homem de meio, que é uma função que eu tenho dominado, que já exerci em outros clubes que eu passei, já fiz isso na Seleção, quando o Sylvinho era auxiliar, então ele já me conhece bem. Isso é um ponto positivo e eu vou estar bem adaptado independente da posição que eu jogar.