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futebol

Giuliano explica escolha pelo número 11 no Corinthians; camisa 10 segue no aguardo de um dono

Meia recebeu duas opções para escolher, mas diz que não se apega muito a esse fator. Enquanto isso, camisa marcante no futebol permanece sem ninguém usando no Timão...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 18:34
Uma das maiores expectativas para a apresentação de Giuliano, nesta quarta-feira, era o número que o novo reforço do Corinthians usará daqui para frente. Esse mistério foi desvendado logo no início do evento virtual, ao mesmo tempo em que deixou no ar uma outra dúvida: para quem está reservada a camisa 10?TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
O meia corintiano afirmou que não tem preferência por um número ou outro, mas diante das duas opções que tinha (10 ou 11), optou pelo 11. Deixando vagos os números 8 e 10, daqueles da numeração mais tradicional.
- Eu não tenho problema com numeração, na minha vida já usei 7, 8, 10, 88, 11, eu não tenho problema com questão de numeração, me deram opção sim, tinha a 10 disponível e eu escolhi a 11, foi uma escolha minha - explicou.
Desses números que restaram, o 8 parece ter endereço certo e deve ser usado por Renato Augusto, o mesmo que ele vestiu durante sua primeira passagem, entre 2013 e 2015, conquistando dois títulos e o carinho da torcida alvinegra, igual ao que defendeu quando jogou a Copa do Mundo de 2018 pela Seleção.

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