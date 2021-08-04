Giuliano explica escolha pelo número 11 no Corinthians; camisa 10 segue no aguardo de um dono

Uma das maiores expectativas para a apresentação de Giuliano, nesta quarta-feira, era o número que o novo reforço do Corinthians usará daqui para frente. Esse mistério foi desvendado logo no início do evento virtual, ao mesmo tempo em que deixou no ar uma outra dúvida: para quem está reservada a camisa 10?TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O meia corintiano afirmou que não tem preferência por um número ou outro, mas diante das duas opções que tinha (10 ou 11), optou pelo 11. Deixando vagos os números 8 e 10, daqueles da numeração mais tradicional.

- Eu não tenho problema com numeração, na minha vida já usei 7, 8, 10, 88, 11, eu não tenho problema com questão de numeração, me deram opção sim, tinha a 10 disponível e eu escolhi a 11, foi uma escolha minha - explicou.