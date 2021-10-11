Giuliano e Renato Augusto são poupados e ficam fora de primeiro treino para jogo contra o Fluminense

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Dois dias depois da derrota por 1 a 0 para o Sport, na Arena Pernambuco, o Corinthians iniciou na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, a sua preparação para o jogo diante do Fluminense, marcado para esta quarta, às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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E a atividade realizada no gramado pelo elenco alvinegro acabou não contando com as presenças de Giuliano e Renato Augusto. O clube informou que os dois meio-campistas foram poupados por precaução para controle de carga muscular.

Giuliano atuou durante toda a partida contra o Sport, enquanto Renato Augusto jogou quase o confronto inteiro, tendo sido substituído por Gustavo Mantuan aos 43 minutos do segundo tempo.Sem a presença dos dois meias, o elenco corintiano primeiro fez, no Campo 4 do CT, um trabalho de aquecimento e depois de posse de bola em espaço reduzido. Na sequência, em outro gramado do local, o técnico Sylvinho promoveu um treino coletivo também com o campo sendo utilizado com as suas dimensões reduzidas.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Sport realizaram a primeira parte do treinamento e, na sequência, foram submetidos a trabalhos regenerativos. Já os que jogaram por menos de meio tempo na Arena Pernambuco e os reservas participaram também do coletivo.

Nesta terça-feira, em um treino marcado para ocorrer à tarde, o Corinthians vai fechar a sua preparação para encarar o Fluminense. Com a derrota para o Sport, o time alvinegro caiu da quinta para a sexta posição do Brasileirão, com 37 pontos, um atrás do Bragantino, que assumiu o quinto lugar, com 38 pontos, ao derrotar o Palmeiras por 4 a 2. O Alviverde e o Fortaleza, ambos com 39, ocupam as respectivas terceira e quarta colocações.