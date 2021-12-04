Giuliano é novidade do Corinthians entre os relacionados para enfrentar o Grêmio; confira a lista completa

Em atividade realizada na manhã deste sábado (4) no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou a sua preparação para encarar o Grêmio, neste domingo (5), às 16h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo decisivo para as duas equipes, o Timão contará com o retorno do meia Giuliano, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. O meia ficou fora dos últimos três compomissos do Timão, contra Santos, Ceará e Athletico-PR, e existia até a estimativa que ele voltasse a ficar a disposição apenas na próxima temporada, mas a recuperação do atleta foi boa e ele ficará a disposição na penúltima partida do Corinthians em 2021.