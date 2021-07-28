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Giuliano e Mantuan treinam com bola e ficam perto de poder jogar pelo Corinthians

Enquanto um atleta se condiciona fisicamente para estrear pelo Timão, o outro se recupera de lesão sofrida em agosto...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 14:41

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 14:41

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Primeiro reforço do Corinthians na temporada, o meia Giuliano treinou com bola na atividade com o elenco na manhã desta quarta-feira (28). Além dele, o jovem Gustavo Mantuan, em fase final de recuperação de uma lesão no joelho sofrida em outubro, também participou integralmente do treinamento ocorrido no CT Joaquim Grava.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosOutro atleta que está no fim da recuperaçao de uma lesão ligamentar, o meia Ruan Oliveira participou da primeira parte do treino, mas terminou o trabalho fazendo aprimoramento físico.
Renato Augusto, contratado pelo Timão também nesta temporada, não foi ao campo e segue fazendo um trabalho específico com as equipes de fisioterapia e preparação física.
Os dois novos atletas corintianos só podem estrear na próxima semana, já que precisam aguardar a abertura da janela de transferências internacional, na segunda-feira (2), para serem registrados, portanto estão fora do compromisso do Corinthians no domino (1º), contra o Flamengo, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Após bater o Cuiabá, fora de casa, na última segunda-feira (26), o Time do Povo tenta engatar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, contra o Fla. Na preparação para encarar o clube carioca, o Corinthians terá mais três treinamentos, todos no período da manhã.

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