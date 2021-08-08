Giuliano diz que estreia pelo Corinthians foi a 'realização de um sonho'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Estreante pelo Corinthians, o meia Giuliano foi um dos destaques do clube, mesmo com o empate em 0 a 0 contra o Santos, neste domingo (8), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Como um meia-direita, o camisa 11 se movimentou bastante e quase foi o autor de uma assistência ainda na etapa inicial, quando deixou Gustavo Mosquito na cara do gol, mas o atacante parou em boa defesa do goleiro João Paulo.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAntes mesmo do fim do jogo, na descida para o vestiário ao fim do primeiro tempo, Giuliano reforçou o que tem ressaltado desde que foi apresentado ao Timão: está vivendo um sonho.

- Estou me sentindo muito feliz, é a realização de um sonho – afirmou ao Grupo Globo.

Existia a expectativa para saber quanto tempo Giuliano aguentaria atuar, já que não entrava em campo desde abril. Pois o meia jo goudurante todo os 90 minutos.

Segundo o SofaScore, o corintiano acertou 86,4% dos passes, acertou as duas bolas longas que tentou, foi bem-sucedido em quatro das cinco tentativas de dribles, ganhou 50% dos seus duelos no chão, sofreu três faltas, finalizou uma vez para fora e teve um chute bloqueado.