Giualino tem lesão confirmada, está fora do clássico de domingo e vai desfalcar Corinthians por 3 semanas

O Corinthians confirmou na tarde desta sexta-feira que o meio-campista Giuliano teve uma lesão muscular na coxa direita confirmada em um exame. O clube também informou que o jogador só deverá voltar às atividades no campo daqui a três semanas. Com isso, ele desfalcará o time no clássico contra o Santos, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão, e é pouco provável que volte a atuar nesta reta final da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Substituído já no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã, Giuliano havia reclamado de um desconforto no músculo adutor da coxa direita e na última quinta, na reapresentação do elenco, ficou apenas realizando fisioterapia na parte interna do CT Joaquim Grava. O mesmo se repetiu nesta sexta, quando o grupo alvinegro fez no local o penúltimo treino de preparação para o confronto diante da equipe santista.

Um dos principais reforços contratados pelo Corinthians para esta temporada, ao lado de Renato Augusto, Willian e Róger Guedes, o meio-campista assim se tornou o mais novo desfalque de peso para o técnico Sylvinho neste estágio derradeiro do Campeonato Brasileiro. E o atleta se lesionou justamente quando Willian, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda sofrida em jogo no dia 13 de outubro, está prestes a ser novamente relacionado e retornar ao time.Após enfrentar o Santos neste domingo, o Corinthians ainda vai encarar Ceará, em Fortaleza, Athletico-PR e Grêmio, em Itaquera, e depois fechará a sua campanha no Brasileirão contra o Juventude, em Caxias do Sul. Essa última partida está marcada para 9 dezembro. E desta quinta até lá há um intervalo de 20 dias, período inferior ao estabelecido para a recuperação de Giuliano.

Sem o meio-campista, o Timão jogará neste domingo para entrar no G4 do torneio, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Em quinto lugar, com 50 pontos, está apenas dois atrás do Red Bull Bragantino, quarto colocado, que já disputou sua partida da 34ª rodada por estar envolvido na final da Copa Sul-Americana, neste sábado, contra o Athletico-PR.