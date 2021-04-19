Giovani celebra chance em sua primeira partida como titular do Palmeiras e agradece Abel

Crédito: Cesar Greco

Apesar do empate sem gols com o Botafogo-SP em jogo sonolento, o Palmeiras aproveitou o confronto deste domingo para promover garotos da base. Titular com a camisa do Verdão pela primeira vez, o atacante Giovani reconheceu que faltou oportunidades para o time sair com a vitória em Ribeirão Preto. O atacante fez sua estreia no profissional no duelo contra o São Caetano.

O atacante declarou que a equipe fez uma boa partida e comemorou a chance de estrear como titular sob o comando de Abel Ferreira. O jogador disse que vai continuar focado para mostrar serviço ao técnico português.– Faltou para aproveitarmos no último terço. Mas a equipe fez uma ótima partida. Muito feliz por fazer meu primeiro jogo como titular. Queria agradecer o professor pela oportunidade. Fizemos um excelente jogo e agora é continuar trabalhando firme – afirmou o atacante