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Giovani celebra chance em sua primeira partida como titular do Palmeiras e agradece Abel

Atacante recebeu a sua oportunidade para começar o jogo e exaltou o técnico português
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Publicado em 18 de Abril de 2021 às 22:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 22:32
Crédito: Cesar Greco
Apesar do empate sem gols com o Botafogo-SP em jogo sonolento, o Palmeiras aproveitou o confronto deste domingo para promover garotos da base. Titular com a camisa do Verdão pela primeira vez, o atacante Giovani reconheceu que faltou oportunidades para o time sair com a vitória em Ribeirão Preto. O atacante fez sua estreia no profissional no duelo contra o São Caetano.
O atacante declarou que a equipe fez uma boa partida e comemorou a chance de estrear como titular sob o comando de Abel Ferreira. O jogador disse que vai continuar focado para mostrar serviço ao técnico português.– Faltou para aproveitarmos no último terço. Mas a equipe fez uma ótima partida. Muito feliz por fazer meu primeiro jogo como titular. Queria agradecer o professor pela oportunidade. Fizemos um excelente jogo e agora é continuar trabalhando firme – afirmou o atacante
Agora, o Verdão desliga o modo Paulistão e coloca em prática o modo Libertadores. O próximo compromisso é pela estreia na competição da qual é o atual dono, no Peru, contra o Universitário. O jogo acontece na próxima quarta-feira, às 21h.

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