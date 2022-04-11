Giovane celebra estreia no profissional do Corinthians e revela emoção: 'Sensação inexplicável'

A vitória por 3 a 1 do Corinthians no último domingo (10), contra o Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão, no Nilton Santos, foi especial para o atacante Giovane, já que foi sua estreia no profissional do Timão.> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta

No confronto contra o Glorioso, ele entrou aos 10 minutos do segundo tempo, na vaga de Róger Guedes, e inclusive criou boa chance, com belo chute defendido por Gatito Fernández. O camisa 25 não escondeu a emoção de realizar um sonho de criança.

- Foi uma sensação inexplicável, porque eu sempre sonhei com isso, sempre almejei isso na minha carreira, desde quando eu era criança. Quando via tantos craques vestirem essa camisa, eu sonhava em um dia estar lá dentro. E quando o Vitor Pereira me chamou, e eu entrei no campo foi uma sensação que nem dá pra explicar, só quem está lá dentro pra saber como é isso - disse.

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O atleta, com passagens pelo Red Bull Brasil e Capivariano, destacou-se no último Brasileirão Sub-20 e foi um dos principais nomes da Copa São Paulo. O atacante acumula 20 gols pela base do Timão, tendo marcado três vezes na Copinha de 2022, sete no Brasileiro Sub-20 de 2021 e dez no Paulistão da categoria, também do último ano.

Desde que chegou ao time do Parque São Jorge, Vítor Pereira vem usando jogadores do Terrão nos treinos e relacionando alguns garotos para os compromissos do time.

Giovane foi relacionado ao profissional pela primeira vez no duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão. Ele valorizou a oportunidade recebida e espera dar mais alegrias para os torcedores do clube.

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- Fico muito feliz pelas oportunidades, eu agradeço muito a Deus por tudo isso. É um sonho se tornando realidade, então estou muito feliz, espero dar muitas alegrias pra Fiel, sempre com muita tranquilidade e sabendo que tudo tem sua hora, seguirei dando meu melhor e trabalhando firme - finalizou o atacante.

O Corinthians volta suas forças para a Libertadores. Na quarta-feira (13), às 21h, o alvinegro paulista recebe o Deportivo Cali-COL na Neo Química Arena, em duelo fundamental na Grupo E. O elenco corintiano se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde desta segunda-feira (11), iniciando a preparação para a partida contra os colombianos.